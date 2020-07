Protocolos preventivos garantem segurança a pacientes do Ambulatório de Especialidades de Barueri

Foto: Karina Borges

Gradualmente, os atendimentos na Saúde de Barueri estão sendo normalizados após a flexibilização da quarentena contra o novo coronavírus, mas isso não significa que os cuidados para conter a propagação da Covid-19 devem ser relaxados, pelo contrário, determina a prefeitura. Conforme os serviços vão sendo retomados, mais protocolos preventivos entram em vigor nas unidades de saúde.

É o caso do Ambulatório de Especialidades, no Centro, que tem realizado diversas mudanças para que pacientes e profissionais frequentem o local com mais segurança.

Buscando evitar aglomerações, o Ambulatório criou canais de agendamento de retornos remotos, como e-mail e telefone, assim os pacientes não precisam se deslocar até a unidade apenas para marcar a consulta. Esses canais entraram em vigor em 1º se junho (leia mais sobre esse serviçoAQUI).

Logo na entrada do equipamento os funcionários realizam uma triagem com aferição de temperatura e uma breve entrevista sobre possíveis sintomas que a pessoa possa estar sentindo.

Está havendo, também, um controle mais rígido dentro da unidade. Pacientes com consultas agendadas só podem entrar 30 minutos antes do horário marcado e sozinhos. Menores de idade, idosos dependentes e pessoas com deficiência entram com apenas um acompanhante.

Lá dentro, o distanciamento recomendado também está sendo respeitado, conforme explica a coordenadora da Atenção Especializada, Juliana Pinto Pacheco. “Pelo espaço físico não podemos ultrapassar 99 pessoas no prédio para mantermos o devido distanciamento social. Os acompanhantes ou os que chegam muito cedo aguardam fora, sentados em alguns bancos”, explica.

Além desses protocolos, o uso de máscaras é obrigatório e a unidade dispõe de dispensadores de álcool em gel em vários pontos do prédio.

Quando a triagem identifica pacientes sintomáticos, os encaminha para isolamento domiciliar, enquanto casos mais graves são prontamente enviados para o Pronto-Socorro Central.

De 24 de março a 30 de junho a triagem do Ambulatório de Especialidades identificou 58 pessoas com síndrome gripal; 54 casos com suspeita de Covid-19, prontamente notificados; e, 12 casos confirmados.