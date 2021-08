Reciclagem – Sema abre inscrições para curso sobre Gestão de Resíduos Sólidos

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) anuncia que já estão abertas as inscrições para o curso de Gestão de Resíduos Sólidos. Serão aceitas inscrições até o completo preenchimento das 30 vagas disponíveis. As aulas devem começar no dia 13 de setembro, indo até 23 do mesmo mês, das 9h às 11h30. Os encontros são presenciais e ocorrerão na própria Secretaria. Os interessados podem acessar a página de inscrição e preencher o formulário on-line.