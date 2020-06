Região de Alphaville entra no mapa de entregas do Festival de Sopas Ceagesp

Foto: Divulgação

Quem mora em Alphaville e região agora tem acesso ao Delivery do Festival de Sopas Ceagesp diretamente pelo iFood. Ficou mais fácil e mais ágil pedir em casa as atrações do evento mais tradicional do inverno paulista.

No cardápio para a região, não poderia faltar a famosa Sopa de Cebola, prato que faz sucesso na Ceagesp há mais de cinco décadas. Também tem o clássico Caldo Verde, o exclusivo Creme de Abóbora com Gengibre, a sopa de Fondue de Queijo com Brócolis e até Canjica Doce especial como opção de sobremesa, para ajudar a aquecer ainda mais a refeição.

Essa novidade é muito bem-vinda, e chega em boa hora, principalmente, às vésperas do inverno 2020. A estação mais fria do ano começa no próximo sábado (22/06), exatamente às 18h44.

Para encomendar as sopas pelo iFood na região de Alphaville, basta procurar no aplicativo por “Festival de Sopas Ceagesp”. Aí, é só escolher entre as diversas opções de sopas, cremes e caldos e receber rapidamente em casa os pratos quentinhos que todo mundo gosta.

Mais agilidade

Com a pandemia, o atendimento presencial no Festival de Sopas Ceagesp no entreposto da Vila Leopoldina, em São Paulo, está suspenso. Por isso, o Festival deste ano passou a ser por Delivery ou Drive-Thru. A inclusão de Alphaville no mapa de entregas pelo iFood facilita a vida de quem aprecia as sopas com a qualidade Ceagesp na região. A partir de agora, esse processo fica muito mais rápido e prático.

O acesso direto ao Festival de Sopas Ceagesp pelo iFood atende à reivindicação de muitos moradores da região de Alphaville. Acostumados à tradição de ir todos os anos tomar sopas na Ceagesp durante o inverno, também queriam ter a mesma facilidade para pedir as sopas em casa, como já acontece em outras regiões de São Paulo.