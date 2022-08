Reportagem Especial de Saúde: Espaço de Saúde Integrada em Alphaville é inaugurado pela Dasa. Galeria de tour interno com 45 fotos.

Fotos: Gláucia Poppe/ editora

A nova unidade reúne as marcas Alta Excelência Diagnósticos e Nove de Julho que, juntas, oferecerão uma nova experiência em saúde

A Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, inaugurou oficialmente, na noite de 10/08, em Alphaville (SP) o seu primeiro Espaço de Saúde Integrada, reunindo as marcas Alta Diagnósticos e Nove de Julho que, juntas, oferecerão uma experiência em healthcare de forma integrada. O Espaço tem uma infraestrutura completa, onde será possível encontrar pronto atendimento adulto e infantil, salas cirúrgicas para pequenos procedimentos, consultas médicas de várias especialidades, exames e vacinas, centro de oncologia, espaço de saúde da mulher e diversos outros serviços, que funcionarão em regime de Day Hospital, ou seja, o paciente entra e recebe alta no mesmo dia, sem a necessidade de internação hospitalar.

É uma nova proposta de valor, que coloca as pessoas no centro de um cuidado coordenado. Integramos a jornada da saúde de médicos e pacientes em um só lugar, contribuindo com o bem-estar de quem vive na região por meio de uma medicina personalizada, preditiva e preventiva”, afirma Dra. Cláudia Cohn (segunda à esquerda na foto acima), CEO do Alta Diagnósticos que anfitrionou o coquetel de inauguração ao lado do Dr. Bruno Alves Pinto (primeiro á direita na foto acima), diretor geral do Nove de Julho.

Para entregar uma jornada de saúde completa para o paciente, a Dasa, assim como as suas marcas, tem como propósito estar por perto, oferecer mais acesso à saúde e cuidar das pessoas por inteiro por meio de tecnologia de última geração, atendimento humanizado e corpo clínico altamente qualificado. Além de levar à Alphaville a expertise de Alta e Nove de Julho, o espaço é responsável por gerar 270 empregos diretos na região.

O espaço ocupa 7.500 m2 de área construída, em 5 pavimentos de 1.500 m2. Remoções necessárias serão feitas em ambulâncias UTI. Não há heliponto, nem transporte em helicóptero. Convênios estão sendo estudados para cadastramento. No momento, não há nenhum convênio cadastrado. Há um mês o ESpaço de Saúde Integrada já iniciou atividades, com 36 médicos de especialidades. São 4 centros cirúrgicos na unidade.

Os espaços possuem decoração para atender crianças e mulheres de forma diferenciada. A decoração é clean, moderna e muito bem estruturada. Possui restaurante para refeições rápidas e lanches.

Espaço Infantil

Espaço Mulher

Outros Espaços

Os pacientes poderão agendar consultas médicas com cardiologistas, gastroenterologistas, neurologistas, oftalmologistas, ortopedistas e otorrinolaringologistas. Além disso, a unidade conta com o Espaço de Saúde da Mulher, uma área exclusiva para realização de exames com privacidade e conforto. Recepcionadas por concierges, que as acompanham durante toda a jornada, as pacientes têm à disposição médicos especialistas em saúde feminina e podem realizar exames como mamografia, densitometria óssea, colposcopia, papanicolau e vulvoscopia.

Espaço Oncológico

Já o Centro de Oncologia oferece atendimento com médicos especialistas em oncologia e onco-hematologia, e o Centro de Infusão que conta com boxes para quimioterapia e aplicação de medicamentos reumatológicos e neurológicos.

Hemodiálise

Para os pacientes com insuficiência renal crônicos, a unidade traz o Serviço de Hemodiálise para atendimento personalizado, de forma integrada e humanizada.

Centro Cirúrgico e Recuperação

“Essa nova unidade oferece desde uma consulta com médico especialista, com a possibilidade de realização de exame de análises clínicas, tomografias, ressonâncias magnéticas, aplicação vacinas, entre outros, em um centro de diagnóstico de primeira linha como o Alta, até atendimento de emergência e pequenos procedimentos cirúrgicos, tudo em um único local, uma jornada desenhada para oferecer total segurança, conforto e qualidade”, explica Dr. Bruno.

“O resultado disso é um atendimento assistencial mais eficiente, melhor qualidade de vida para as pessoas e um melhor desfecho clínico”, completa Dra. Cláudia.

Informações sobre o Espaço de Saúde Integrada de Alphaville

Endereço:

Nove de Julho – Al.. Cauaxi, 118

Alta Diagnósticos – Al. Rio Negro, 1401

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7 às 19 horas

Agendamento: acesse https://alphaville.dasa.com.br/

Serviços oferecidos:

Pronto atendimento adulto e pediátrico;

Salas para procedimentos cirúrgicos, com salas para recuperação anestésica;

Hospital Dia para internação;

Consultas médicas em diversas especialidades, como: cardiologia, gastroenterologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, oncologia e onco-hematologia, médico de família e otorrinolaringologia;

Centro de Oncologia;

Centro de Infusão;

Serviço de Hemodiálise;

Espaço Saúde da Mulher;

Exames de análises clínicas;

Eletrocardiograma, Mapa e Holter;

Endoscopia;

Colonoscopia;

Colposcopia, Vulvoscopia, Papanicolau e Mamografia;

Densitometria Óssea;

Ressonância Magnética (com diferencial de óculos de projeção de vídeos para casos de desconforto dentro do equipamento, para evitar possível sedação) e projeções na sala de imagens tranquilizadoras, ou para o público infantil);

Raio X e Raio X Telecomandado

Teste ergométrico

Tomografia

Ultrassonografia

Vacinas

Sobre o Alta Diagnósticos:

O Alta Diagnósticos é um centro de diagnósticos que conta com um corpo clínico muito especializado. Reúne médicos referência de órgãos nacionais e internacionais de saúde nas diversas especialidades como pediatria, patologia clínica genética, radiologia pediátrica, oncologia pediátrica, hematologia e outras. Disponibiliza sofisticados equipamentos e de medicina diagnóstica que proporcionam segurança, precisão. O conforto e privacidade dos ambientes são a marca das 16 unidades distribuídas entre São Paulo e Rio de Janeiro, que conduzem o paciente em uma experiência única durante a realização de exames de imagem, análises clínicas e genética. Os exames de genômica de última geração são realizados por Dasa Genômica, referência em medicina genética, que oferece testes de pré-disposição para síndromes relacionadas com o câncer (oncogenética), doenças raras, coração (cardiogenética) e neurogenética dentro do Alta. A marca faz parte da Dasa, maior ecossistema de saúde integrada do Brasil.

Sobre o Nove de Julho:

Fundado em 1955, em São Paulo, o Hospital Nove de Julho é referência em medicina de alta complexidade com destaque para as áreas de Neurologia, Oncologia, Onco-hematologia, Gastroenterologia, Urologia, Trauma e Ortopedia. Com cerca de 2,5 mil colaboradores e 5 mil médicos cadastrados, o hospital possui 470 leitos, sendo 110 leitos nas Unidades de Terapia Intensiva. O centro cirúrgico possui 22 salas cirúrgicas, incluindo três salas para cirurgia robótica e uma Sala Inteligente, que permite a realização de cirurgias em sequência. Além disso, oferece atendimento ambulatorial no Centro de Medicina Especializada com mais de 50 especialidades e 12 Centros de Referência. O Hospital Nove de Julho pertence à Dasa, o maior ecossistema de saúde do Brasil, que tem mais de 10 hospitais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.