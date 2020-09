Retorno de aulas presenciais continua suspenso na rede de Barueri

Foto: Allison Roberto / Secom Barueri/ Arquivo da editora

As aulas presenciais na rede municipal de Barueri continuam suspensas e sem previsão de retorno, em função da pandemia da Covid-19. Os estudantes seguem com as atividades e aula remotas.

A Secretaria de Educação, com apoio do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, elaborou protocolo de biossegurança para a reabertura das escolas, mas a avaliação da administração municipal, fundamentada em outros estudos e em levantamento de opiniões junto a pais de alunos, é de que não há, no momento, garantias de que o ambiente escolar esteja totalmente seguro quanto à propagação do novo coronavírus.

Aulas remotas

Em tempos de distanciamento social por conta da pandemia, as aulas remotas têm sido uma valiosa ferramenta de aprendizagem. Barueri já estava preparada para o ensino a distância, pois informatizou toda a rede municipal de ensino no último ano com a plataforma Google For Education.

As atividades online têm adesão expressiva e, para garantir as mesmas oportunidades a alunos que não tinham computador ou acesso à internet em casa, a Prefeitura disponibilizou notebooks e modems com conexão gratuita para aproximadamente 2.300 estudantes carentes. É o Projeto Aluno Conectado, em que os responsáveis assinam termo de empréstimo dos equipamentos e garantem aos filhos o acesso digital.

Para amenizar os impactos na alimentação, já que a merenda escolar é uma refeição importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, a Prefeitura já distribuiu, por cinco meses consecutivos, cestas básicas com os itens da merenda para todos os 68 mil alunos da rede. As cestas de alimento merenda serão distribuídas até as aulas voltarem.