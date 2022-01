Retrospectiva: Ano de avanços e conquistas prepara o grande salto de Barueri para 2022

Foto: Secom

O ano de 2021 chegou ao fim e embora a conjuntura nacional seja ainda conturbada, Barueri tem muito o que comemorar pelos grandes avanços obtidos em várias áreas da Administração. A cidade seguiu na contramão da crise e superou a média de crescimento da maioria dos municípios brasileiros.

São mais de 70 obras em andamento, muitas já concluídas em 2021. Novos serviços que facilitam a vida do munícipe. Reconhecimentos e prêmios conquistados na Educação, no Desenvolvimento Econômico e em Tecnologia. Barueri se firma definitivamente como “cidade inteligente” pelos investimentos em novas tecnologias e 2021 foi fundamental para 2022 ser mais um ano de conquistas sociais e econômicas, elevando a qualidade de vida dos moradores.

SAÚDE

A cobertura vacinal durante a pandemia da Covid-19 foi bem-sucedida conseguindo imunizar toda a população acima de 12 anos de idade, bem como a realização de mais de 100 mil testes para detecção do coronavírus na população. Para atender as pessoas com sequelas da doença foi criado o Centro Pós-Covid, na Arena Barueri, uma iniciativa que recuperou milhares de pessoas. Uma outra grande conquista da Saúde foi o início das obras do Hospital Regional, em parceria com o Governo do EStado, que atenderá não apenas Barueri como as cidades do entorno. Também foram feitos investimentos nas reformas completas de cinco Unidades Básicas de Saúde e a construção de mais três, além da reforma do Hospital Municipal. A vacinação da gripe aberta a todos os públicos e a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes foram outras ações realizadas em 2021.

EDUCAÇÃO

As inaugurações de seis novas escolas municipais e duas maternais na cidade foram apenas um dos aspectos envolvendo os investimentos na Educação. Com a aquisição de 30 mil computadores portáteis e mais outros equipamentos em robótica e informática, as escolas ficam mais equipadas e os estudantes com condições de aprendizado de alta qualidade.

QUALIDADE DE VIDA

O trabalho de recapeamento das ruas da cidade foi realizado de maneira ininterrupta, incluindo períodos da madrugada, para não atrapalhar o trânsito. Praticamente todos os bairros da cidade tiveram ruas recapeadas. Parques e jardins foram reformados, com destaque para a construção do Parque Linear, cujo primeiro trecho foi inaugurado com pista de caminhada e ciclofaixa, além do início da construção do Parque da Juventude. A manutenção constante das vias e limpeza dos espaços públicos também foi prioridade da Prefeitura. No Esporte, as obras do novo Complexo Esportivo do Silveira estão a todo vapor e a corrida de São Silveira voltou para a felicidade de toda a região.

SEGURANÇA

Com a nova política municipal de Segurança Pública, a ênfase está no Direito do Cidadão, além de já tradicional empenho de redução dos índices de criminalidade.

A criação da Delegacia da Mulher 24 horas é outra iniciativa que trouxe mais instrumentos no combate à violência doméstica.

OBRAS EM TODA A CIDADE

Fim das enchentes – Os piscinões construídos nos bairros Engenho Novo e Jardim Silveira prometem pôr fim nos alagamentos que acometem a cidade. Está no projeto da Prefeitura a construção de mais dois reservatórios de águas da chuva.

Destaque também para as obras de ligação da avenida Café do Ponto, que levará mais fluidez ao trânsito próximo de Alphaville.

Cidade iluminada – Além do asfalto novo e melhorias nas sinalizações, a iluminação em LED da cidade está avançando, e atinge mais de 85% do município. Vale lembrar que o investimento gera economia aos cofres públicos e contribui com o meio ambiente.

ARTES E CULTURA

Considerado um dos maiores centros culturais do Brasil, a Praça das Artes está com as obras avançadas e promete atender mais de 10 mil alunos em diversas áreas culturais. A implementação da Lei Aldir Blanc, com mais de 530 inscrições, deu novo alento aos artistas da cidade, com financiamento de espetáculos culturais.

DESESNVOLVIMENTO ECONÔMICO

Maior saldo de empregos formais em SP e terceiro no Brasil

+ de 6.000 empregos desde 2020

Primeiro lugar nas 100 cidades para fazer negócios

A cidade mais competitiva do Brasil

Inovação Barueri no Ranking das 100+ Inovadoras em TI em 2021

CIDADE INCLUSIVA

O ano de 2021 foi marcado pela volta das atividades presenciais e a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) e realizou mais de 5.000 atendimentos pelo programa Centro-Dia; entregou 1.580 equipamentos de Tecnologia Assistiva, mediou contrações de mais de 100 pessoas com deficiência neste ano.

Na Habitação, oito áreas do Município foram contempladas com títulos fundiários levando a regularização de centenas de moradias, além da construção do Conjunto Habitacional Engenho Novo com mais de 190 apartamentos.

Outra conquista foi a linha de ônibus municipal T253BI1 Barueri (Centro) que parte do Centro de Barueri até o Centro Municipal de Equoterapia.

CIDADE SOLIDÁRIA

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento (Sads) e o Fundo Social de Solidariedade atenderam mais de 17 mil famílias na Campanha do Agasalho com a doação de mais de 58 mil peças novas. A Sads Informatizou o sistema de atendimento das famílias mais vulneráveis e entregou mais de 20 mil cestas básicas. Além de resgatar ex-moradores de rua por meio do programa Renascer.