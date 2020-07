Sads promove segunda ação de entrega de máscaras e kits contra coronavírus

Fotos: Karina Borges/ Secom

Diversas doações recebidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Barueri possibilitaram a realização da segunda ação de distribuição de kits em um terminal rodoferroviário. Desta vez, uma tenda foi montada no Jardim Silveira. Quem passou por lá no dia 19, das 9 às 15h30, recebeu o kit com 4 máscaras, um sabonete e um panfleto explicando o uso correto da máscara e os processos de higienização das mãos.

A ação foi promovida pela secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) em parceria com a Secretaria de Saúde.

Os kits foram montados graças a doação de parceiros: 20 mil máscaras foram recebidas da New Magic Confecções; os sabonetes vieram da Acib (Associação Comercial e Industrial de Barueri) e um lote de máscaras foi confeccionado pelas instrutoras do Núcleo de Moda.

No total, foram distribuídos 4 mil kits e houve aferição de temperatura. A secretária da Sads, Adriana Bueno Molina, esteve no local e agradeceu aos parceiros que doaram os produtos, o apoio da Saúde e destacou a importância da ação. “Nós desejamos colaborar para que todos tomem os cuidados necessários para evitar a contaminação. Nos preocupamos muito com a vida de cada um”.

No dia 9, outra ação semelhante foi realizada no terminal rodoferroviário do centro de Barueri.