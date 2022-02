Saiba o que abre e fecha em Barueri durante o feriado de Carnaval

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Vem feriado prolongado por aí, então fique atento ao que abre e fecha em Barueri nesse período de carnaval.

No dia 28 de fevereiro (segunda-feira) será ponto facultativo, seguido de 1º de março (terça-feira), feriado de Carnaval. Nesses dias, as repartições públicas municipais, incluindo o Ganha Tempo e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), permanecerão fechadas.

O expediente e o atendimento ao público nos referidos locais retornarão ao normal a partir das 13h da “quarta-feira de cinzas” (dia 2).

Durante o Carnaval, os prontos-socorros, a Farmácia Municipal, a Guarda Civil Municipal, o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), a Defesa Civil/Resgate Municipal e vacinação no Centro de Eventos (das 8h às 17h), na Vila Porto, funcionarão ininterruptamente. A feira noturna de terça-feira também acontecerá normalmente.

O Parque Dom José (na Vila Porto) funcionará das 6h às 19h; e os Parques Ecológico, em Alphaville, e Taddeo Cananéia, no Parque Imperial, abrirão das 7h às 17h.