Santana de Parnaíba e Barueri, primeira e segunda em Melhor Sustentabilidade Fiscal do Brasil

Tabela: Divulgação

Na última semana, duas cidades onde estão Alphaville e Tamboré, conquistaram mais uma importante marca dentre os 5.570 municípios brasileiros. O Centro de Liderança Pública (CLP), organização voltada a analisar os problemas e elencar prioridades a serem resolvidas pelos gestores públicos, publicou o Ranking de Competitividade dos municípios, no qual Santana de Parnaíba ficou na 1ª posição entre as cidades com melhor sustentabilidade fiscal, e Barueri, em segundo lugar.

De acordo com o CLP, as duas cidades foram consideradas as melhores em gestão de provisão e manutenção de bens públicos, garantindo a capacidade de investimento pela gestão pública, gerando credibilidade junto aos contribuintes, empresários e investidores nacionais e internacionais, que contribui diretamente para atrair e estimular investimentos privados, gerando riqueza e empregos em todo o território municipal.