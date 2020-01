Sebrae Barueri fornece curso gratuito para MEI no Ganha Tempo

Foto: Lourivaldo Fio / Secom Barueri

O curso “Organize Seu Negócio” é uma trilha de aprendizagem do programa Empreenda Rápido. Terá duração de quatro datas: 17, 18, 20, e 21 de fevereiro, das 9 às 13 horas, no auditório do Ganha Tempo.

Participando desse módulo totalmente gratuito, o MEI terá a possibilidade de participar da linha de crédito Juro Zero do Sebrae. Para mais informações e inscrições é só ir ao posto do Sebrae, no Ganha Tempo, ou ligar 4199-1333 – ramal 303.