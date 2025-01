Secretaria de Cultura sedia curso de dança em parceria com grandes instituições

Foto: Bob Cruaz/ Secult

De 13 a 19 de janeiro, a Praça das Artes Barueri sediará um grandioso evento de dança. Trata-se do International College of Musical Theatre Summer Camp 2025, realizado numa parceria entre o ICMT, de Londres, a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de Barueri e o Instituto Festival de Dança de Joinville.

É um curso imersivo e gratuito de teatro musical com 45 horas de duração com aulas ministradas por profissionais consagrados como Kenneth Avery-Clark e Sarah Faith- Brown. Todos os 50 participantes já selecionados concorrerão a bolsas de estudo em uma das unidades do ICMT ao redor do mundo: Nova York, Belfast e Roma. A curadoria artística do evento é da coreógrafa e diretora Fernanda Chamma.

Sobre o ICMT

Reconhecido instituto formador londrino de bailarinos. Atua em parceria com a Coventry University e com outras entidades de ensino superior da Inglaterra. O curso na Praça das Artes Barueri será ministrado por Clark, que é co-fundador e diretor do Instituto.

Sobre o CULTSP PRO

É um programa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, criado em outubro de 2024 e que pretende realizar 2.300 atividades culturais presenciais e on-line anualmente até 2029 e qualificar 500 mil pessoas. A titular da pasta é a socióloga Marília Marton.

Sobre o Instituto Festival de Dança de Joinville

É o maior fomentador de ações voltadas ao ensino e à inclusão social através da dança. Suas ações anuais reúnem milhares de participantes e têm impacto positivo no turismo e na economia locais. O Guinness Book reconhece o seu Festival de Dança como o maior do mundo.

Sobre a Praça das Artes Barueri