Secretaria de Mobilidade Urbana inicia formação de 39 novos agentes de trânsito

Foto: Emanuel Assis/Semurb

A fim de suprir a demanda do efetivo e de melhorar a fluidez do trânsito local, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb) está treinando desde o dia 1º de abril 39 novos agentes de trânsito aprovados no último concurso público. O aprimoramento vai até junho, quando eles de fato começam a exercer a atividade nas ruas da cidade.

“Esses 39 novos agentes vão reforçar o patrulhamento viário para que haja continuidade no cumprimento da meta permanente de redução de sinistros, possibilitando que o nosso cidadão possa ir e vir com mais fluidez e segurança no trânsito. Nós trabalhamos com um sistema eficiente que envolve bancos de dados, com informações que qualificam as decisões de dia, hora e local dos sinistros. A população de Barueri tem agentes de trânsito profissionais qualificados para esse objetivo”, orgulha-se Celso Aparecido Monari, secretário de Mobilidade Urbana.

A formação

De acordo com a Portaria 966 de 2022 da Secretaria Nacional de Trânsito, os novos agentes de trânsito devem passar por um curso preparatório de 200 horas-aulas, mas em Barueri o processo de formação é mais complexo. “Nossa carga é de 320 horas em aulas teóricas e práticas. Eles são submetidos a avaliação e devem ter aproveitamento mínimo de 70%. Quando vão para as ruas, os novatos trabalham com agentes experientes”, revela José Luiz Pinheiro de Oliveira, coordenador de Mobilidade Urbana.

Conteúdo programático

O curso é ministrado em parceria com o Cevat (Centro Educacional de Valorização do Trânsito). Além da legislação de trânsito propriamente dita, os novos agentes de trânsito recebem instruções de Psicologia Aplicada, Engenharia de Tráfego, Língua Portuguesa, Ética e Cidadania, etc.

“Barueri tem uma frota de 245 mil veículos locais e 100 mil flutuantes dos cinco municípios vizinhos (Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco e Santana de Parnaíba), que transformam o município num corredor. Eles precisam estar preparados para lidar com essa demanda e estão recebendo o melhor conteúdo”, complementa Pinheiro.

“Eu estava estudando para este e para outros concursos desde 2016. Fiquei surpresa com a minha nota e com o 1º lugar. Fui aprovada também em Santana de Parnaíba, mas optei por Barueri porque o salário é muito melhor, tem um bom plano de carreira e, morando no Parque Viana, posso cuidar melhor da minha casa e dos meus filhos de dois e de nove anos”, afirma Bruna Tatiana Marculino Ferreira, de 31 anos. Além dela, há cinco outras mulheres na turma.