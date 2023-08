Secretário de Saúde de Barueri denuncia venda de exames e pede apuração de MP e Polícia Civil

Foto: Gláucia Poppe

Na tarde de hoje, o secretário municipal de Saúde de Barueri, Milton Antônio Casquel Monti, reuniu a imprensa para expor um caso que a secretaria denunciou ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Polícia Civil. Trata-se de possível extorsão/estelionato, que terá averiguação dos orgãos competentes. Em função da fase de denúncia e investigação envolvendo funcionários públicos, vereador de outra cidade e uma munícipe, os nomes ainda não podem ser divulgados, o que será feito oportunamente.

São dois casos, sendo o primeiro ocorrido no Centro de Diagnósticos da cidade, quando uma paciente disse a outra, na sala de espera, que teria pago pelos exames que iria fazer. “Esse hospital é muito bom, muito bonito. Vendo agora, acho até que paguei pouco para a realização de dois exames de tomografia”, comentou à outra. Esta respondeu dizendo que se tratava de um serviço da prefeitura que não era pago. A paciente foi até a recepcionista e perguntou se ali era da prefeitura, o que foi confirmado. A recepcionista disse qu eo serviço era gratuito, pois ouviu a conversa e reportou o fato a sua supervisora, que então chamou pela paciente e colheu o máximo de informações para levar à diretoria.

Desta forma, à princípio, ficou exposto o caso desta paciente, que mora em Ibiúna/ SP, que teria ido à Câmara Municipal da sua cidade porque soube que no gabinete de um determinado vereador, ela conseguiria agendar duas tomografias que necessitava. Lá, uma assessora do vereador disse que se ela pagasse R$150,00 para cada exame ela, totalizando R$300,00, teria os exames agendados. Como não tinha o dinheiro, pediu ao seu filho que fizesse o PIX a ela fornecido, que foi feito.

Este PIX foi feito em nome de uma moradora de Barueri. No dia dos exames, a paciente chegou ao Centro de Diagnósticos em veículo oficial da Câmara Municipal de Ibiúna. Na sua filipeta de agendamento constava um endereço de Barueri, que depois averiguado, tratava-se de um terreno baldio.

A secretária de Comunicação de Barueri, Juliane Walquer, presente à coletiva, disse que a secretaria iniciará uma campanha de informação para alertar a população neste tipo de fraude, de forma a inibir outras tentativas de golpe na população, além das medidas que já estão sendo tomadas pelo secretário de Saúde Milton Monti.

O segundo caso, trata-se de uma paciente que chegou para uma tomografia agendada, mas havia irregularidade em seu endereço , com suspeição no cadastro e no agendamento, que averiguada, se comprovou fraude.

Em ambos os casos, havia participação no agendamento, de funcionários de duas UBSs da prefeitura, levantando possível vínculo nas irregularidades. Todos os nomes envolvidos foram apontados na denúncia. Inclusive, com exames sendo desmarcados para abrir agenda para a remarcação destes casos suspeitos. Inclusive, agendamentos feitos de forma manual e assinados pela mesma médica da mesma UBS. Há indícios de crime envolvendo duas UBSs – Unidades Básicas de Saúde de Barueri, no momento do agendamento dos referidos exames.

O secretário Milton Monti disse à imprensa, que isto aconteceu agora no início de agosto e as primeiras apurações internas já foram feitas e a suspeição de crime foi suficiente para a denúncia que ocorre ainda na tarde desta coletiva de imprensa. Como medidas iniciais, Monti disse que de 1.500 senhas para agendamentos e cancelamentos de consultas ativas, ele reduziu para 230 senhas, sendo destas, 50 para o Call Center com ações limitadas. Como já tinha cancelado a emissão manual de guias há dois meses, ficando em aberto apenas as que ainda não tinham exames agendados, o que já seria uma medida de segurança, acredita ele que isto impedirá fraudes, principalmente, com a investigação policial e do MP. De qualquer forma, relatou que nunca se soube de casos de fraudes nesta atividade na Secretaria de Saúde de Barueri, antes destas. . E, que foi algo que não era esperado acontecer, até porque é inadmissível.

Quanto à punição dos envolvidos, aguarda-se a apuração dos fatos e, no caso dos funcionários públicos, estes possuem o direito à defesa em relação a um possível afastamento do cargo. Passa a ser fato criminal em investigação. Portanto, não é possível falar sobre as consequências desta descoberta neste primeiro momento. Tem-se que aguardar a conclusão dos inquéritos.