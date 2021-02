Segunda dose da vacina contra Covid-19 já está sendo aplicada em Barueri

Foto: arquivo

A aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 já está ocorrendo em Barueri desde a chegada do último lote de imunizantes, no dia 10 de fevereiro. Na ocasião, foram entregues 4.791 doses da CoronaVac, a vacina do Instituto Butantan.

O novo lote possibilitou não apenas a aplicação da segunda dose no primeiro e no segundo grupos prioritários da campanha, compostos pelos profissionais de saúde, idosos institucionalizados e idosos com mais de 90 anos, como também adiantou o início da vacinação de idosos na faixa etária de 85 a 89 anos. Até o momento, a cidade já recebeu um total de 13.251 doses.

De acordo com o Vacinômetro do município, Barueri já aplicou 12.190 vacinas. Dessas, 9.532 foram destinadas à primeira dose e 2.658 à segunda dose.

Considerando as primeiras aplicações, até o último dia 16 foram imunizados 7.881 trabalhadores da saúde, 540 idosos, dentre os institucionalizados e os maiores 90 anos, e 1.111 idosos de 85 a 89 anos.

De acordo com o Ministério da Saúde, novas doses devem chegar à cidade no dia 23 de fevereiro, mas o quantitativo ainda não foi informado. Assim que chegarem, será liberado o agendamento para a imunização do próximo grupo prioritário. O avanço da campanha depende do número de vacinas destinadas ao município nos próximos carregamentos.

Desde o primeiro dia

O secretário de Saúde de Barueri, Dionisio Alvarez Mateos Filho, lembra que o município está seguindo o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde e que todas as etapas da campanha estão sendo respeitadas. “Cada dose aplicada precisa ser registrada em sistemas do governo federal e estadual, e é preciso comprovar seu uso em pessoas do público prioritário vigente em cada etapa da companha. Sem isso, não há reposição de doses. Então, é um esquema bastante sério e rígido”, esclarece o médico.

A imunização contra a Covid-19 teve início em Barueri imediatamente à chegada das primeiras doses na cidade, em 19 de janeiro. Desde então, teve início a campanha com a imunização dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente e idosos que vivem em instituições.

O segundo lote de vacinas chegou no dia 26 de janeiro, contendo 3.040 doses do imunizante da AstraZeneca/Oxford. No dia 3 de fevereiro chegou um novo lote da CoronaVac, com 3.460 vacinas. O último carregamento veio no último dia 10, também da vacina do Butantan, com 4.791 doses.