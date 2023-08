Seminário do Lide lota teatro da Praça das Artes com debate sobre ciência e tecnologia

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Com o apoio da Prefeitura de Barueri, o seminário do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) lotou o hall principal e teatro da Praça das Artes na manhã de terça-feira, dia 26, com a participação de autoridades, empresários, especialistas e estudantes. O evento teve como tema: ciência e tecnologia a serviço da vida.

O seminário do Lide, grupo criado há 20 anos, contou com a presença do prefeito Rubens Furlan, do vice-prefeito e secretário de Obras, Beto Piteri, do ex-governador João Dória (Co-chairman do Lide), da deputada estadual Bruna Furlan (PSDB), do secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, além de vereadores e secretários municipais.

O encontro reuniu ainda grandes profissionais como: Ricardo Blog, presidente da Lenovo; Patrick Burnett, presidente da Inovetech e do Lide Inovação; Alberto Leite, fundador e presidente do Conselho da FS Company; Roger Ingold, presidente da Accenture e membro do Comitê de Gestão do Lide; Renato Opice Blum, professor de direito digital e especialista em data profection officer e crimes digitais; Luiz Fernando Furlan, charmain do Lide e ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2003-2007); e João Lucas Brasio, diretor e executivo na Elytron Security.

Em formato inédito, com importante debate, o seminário teve por objetivo estimular e incentivar o desenvolvimento e a inovação. Foram discutidos assuntos como os avanços na tecnologia e inovação na educação brasileira, inteligência artificial, investimentos em segurança cibernética e formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho.

“Espetacular! Tivemos verdadeiras aulas de tecnologia, e isso é importante. Abre um pouco a possibilidade de criarmos na nossa educação mais cursos de tecnologia para abastecer o nosso parque industrial. Barueri é uma cidade que tem vocação para serviços, tecnologia e cada vez a gente avança mais”, disse o prefeito Rubens Furlan.

O secretário Beto Piteri também achou o evento importante. “Uma movimentação bastante positiva para Barueri, que mais uma vez Barueri sai na frente. Sempre presente em todos os acontecimentos para o estado, nossa cidade e o Brasil. Estamos vivendo um momento em que a inovação e tecnologia acontecem de maneira mais rápida em todas as áreas”.

Fundador do Lide, o ex-governador de São Paulo, João Dória, reforçou que o objetivo do seminário é dar oportunidade para que as pessoas continuem vivendo e crescendo em Barueri, destacando também que a ciência, tecnologia e inovação têm a ver com Barueri, graças ao prefeito de Barueri. “O Rubens Furlan previu e estabeleceu, há anos, uma meta para fazer de Barueri a sede de um grande polo vocacionado para a tecnologia e ciência”. O ex-governador de São Paulo, recebeu os agradecimentos da gestão municipal por ter aprovado em parceria com a Prefeitura de Barueri a construção do Estado do Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, no Parque Viana. A entrega está prevista outubro deste ano.

Foi o segundo evento do Lide em Barueri. O primeiro aconteceu em 2010. Participante do seminário deste ano, Júlio dos Santos Junior, estudante do último ano do curso de Informática para Internet, no ITB Brasílio Flores de Azevedo (Jardim Belval), aprovou a iniciativa. “Importante, porque é bom para o nosso futuro. Poder trabalhar neste ramo Ajuda muito”.

Sobre o Lide

Fundado no Brasil, em 2003, o Lide é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada.