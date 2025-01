Semurb alerta sobre intervenção noturna no Trevo de Alphaville até dia 11

Foto; Emmanuel Assis/ Semurb

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb), em consonância com a CCR ViaOeste, informa que a concessionária realizará uma intervenção noturna no Trevo de Alphaville, que já se iniciou na noite desta terça-feira, 7 de janeiro, e se estenderá até o próximo sábado, dia 11 desse mês.

Esta intervenção ocorrerá das 22h às 5h no trecho localizado no km 23+300 da Rodovia Castello Branco (SP-280). Já no intervalo da obra, que ocorre entre terça e sábado, a partir das 5h até as 22h, será interditada a faixa de acesso da Alameda Rio Negro, sentido Alphaville sob os viadutos existentes. Muito importante que os usuários dessas vias locais fiquem atentos e respeitem a sinalização implantada.