Semurb comunica interdição parcial nesta semana no trevo de Alphaville

Foto: Semurb

No período entre os dias 13 de janeiro (segunda-feira) e 18 (sábado), no horário entre 22h e 5h, haverá uma interdição parcial no trevo de Alphaville, localizado no km 23+300 da Rodovia Castello Branco (SP 280) para retirada do cimbramento, que é a estrutura provisória utilizada para dar suporte às vigas e lajes.

De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb), a CCR Via Oeste, concessionária da Rodovia, optou por esse horário em razão do menor fluxo de veículos. Nesse período, a faixa de acesso da Alameda Rio Negro sentido Estrada da Aldeinha (sentido Leste) e a alça de saída 23 B (sentido interior) estarão interditadas.

Essas atividades são indispensáveis para o avanço das obras de implantação dos novos viadutos, que fazem parte do projeto de modernização do Trevo de Alphaville. A iniciativa, que também contempla a ampliação das marginais da Castello Branco, busca aprimorar o acesso e a fluidez do trânsito, beneficiando importantes vias da região.

Alternativas de trânsito

A Semurb orienta os condutores de veículos, que estão na Alameda Rio Negro e desejam acessar a Estrada da Aldeinha sob os viadutos, a seguir uma rota alternativa: prosseguir pela Alameda Xingu, acessar a Avenida Dr. Dib Sauaia Neto e adentrar na Estrada da Aldeinha.

Já quem trafega no sentido interior e deseja utilizar a alça de acesso 23B Oeste, deve utilizar o retorno do km 26A Oeste e, depois, acessar a saída do km 23 Leste, sentido capital.

A Semurb e a CCR ViaOeste reforçam a importância de os condutores redobrarem a atenção ao trafegarem pelo local e respeitarem a sinalização implantada nos trechos em obras, além das orientações em painéis eletrônicos, localizados em pontos estratégicos da obra.