Semurb promove distribuição de flores em Barueri no Dia Internacional da Mulher

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a recém-criada Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana) distribuiu flores na terça-feira, dia 8, em vários pontos da cidade: Alphaville, Boulevard Central, Cruz Preta, Jardim Belval e Jardim Silveira.

“Queremos, com essa singela homenagem, agradecer a todas as mulheres pela colaboração por um trânsito mais gentil e seguro”, afirma Valter de Oliveira, secretário da Semurb.

Prevista inicialmente para ser distribuída somente para as condutoras de veículos automotores (automóveis, motocicletas, ônibus etc.) nos cruzamentos da cidade, a ação despertou a atenção de transeuntes e trabalhadoras, que também foram agraciadas com uma rosa cada.

A ideia e a execução da distribuição de centenas de rosas amarelas acompanhadas de uma mensagem alusiva à data partiram da própria Semurb, sem custo para o município.

Ação conjunta para servidoras

As servidoras da Secretaria também foram contempladas com uma programação especial em parceria com a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social que incluiu massagem, maquiagem, uma palestra abordando o empoderamento feminino e um coffee break.