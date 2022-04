Senai de Barueri abre inscrições para cursos grátis de aprendizagem industrial

Foto: Secom

O curso será ministrado pela manhã e à tarde, com duração de 4 semestres. Tem como objetivo proporcionar qualificação profissional na execução de atividades relacionadas à operação de processos de pré-impressão, impressão e pós-impressão, seguindo normas e procedimentos técnicos, de qualidade, meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho.

O aluno precisa ter concluído o Ensino Fundamental até a data de início das aulas, em julho de 2022. Deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos e no máximo idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos.