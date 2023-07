Serviço de Informação ao Cliente da CCR ViaOeste percorrerá Barueri a partir desta quarta-feira

Veículo especial com estrutura para levar informações e tirar dúvidas da população sobre as obras na Castello Branco percorrerá diversos locais nos próximos dias

A CCR ViaOeste iniciará amanhã (28/06) um cronograma de ações com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SIC) em pontos estratégicos e de fácil acesso para a população de Barueri. O objetivo da inciativa é apresentar as obras que estão sendo executadas pela concessionária na rodovia Castello Branco, bem como tirar dúvidas da população sobre essas importantes melhorias.

O veículo especial desenvolvido pela concessionária conta com diversos recursos visuais e interativos para apresentar aos moradores as obras de ampliação das marginais da Castello Branco entre o km 22+500 e o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (Pista Oeste – sentido interior). Um dos recursos são os óculos de realidade virtual aumentada, que proporciona uma imersão do motorista dentro do projeto que está em andamento.

Os moradores de Barueri também poderão conferir imagens em uma TV, que exibe cenas da rodovia antes das obras e como a Castello Branco ficará após os trabalhos que estão sendo executados pela CCR ViaOeste. Também há materiais gráficos que serão distribuídos e os moradores poderão ainda tirar suas dúvidas com a equipe especializada que estará à disposição nos locais que percorridos pelo SIC.

Além de apresentar a evolução dos trabalhos que já estão sendo executados, os profissionais irão alertar a população sobre o bloqueio do acesso da Rua da Prata para a Rua Guilherme Perereca, que terá início no dia 4 de julho, a partir das 21h.

A interferência no trânsito contará com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri – SEMURB, e será necessária para que a CCR ViaOeste possa dar continuidade nos trabalhos de implantação da nova ponte Guilherme de Almeida na pista leste (sentido Capital) da rodovia Castello Branco

Investimento

A concessionária está investindo R$ 815 milhões na ampliação das marginais da Castello Branco entre o km 22+500 e o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (Pista Oeste – sentido interior). Essa obra proporcionará maior segurança, conforto e fluidez aos clientes e moradores da região, além de maior qualidade de vida resultante da redução do tempo de trajeto ao acessar os municípios.

Também está previsto no projeto a remodelação dos trevos de acesso a Barueri e Alphaville, além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida, sobre o rio Tietê. A execução da obra beneficiará a região com cerca de 21 mil empregos diretos e indiretos ao longo de todo contrato, privilegiando a mão-de-obra local.

Confira a programação do SIC em Barueri

Local Data Horário Escola Estevam Placêncio 28/06 6h30 às 7h30 e das 11h30 às 13h Ganha Tempo 28/06 8h às 11h e das 14h às 17h Praça Oiapoque 30/06 10h às 18h Parque Dom José 01/07 7h às 17h Parque Linear 02/07 8h às 17h Estacionamento do Ginásio José Corrêa 04/07 17h às 21h

Sobre a CCR ViaOeste

A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br