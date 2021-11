Informe Publicitário – Shopping Alpha Square Mall espera incremento de movimento e de vendas na ordem de 25% pelo Natal

Foto: Divulgação

Empreendimento, que fica em Alphaville, já vem sentindo o aquecimento do mercado tanto por conta da vacinação quanto pela expansão do mix de lojas

Exceto em 2020 por conta da pandemia, o mês de dezembro é sempre marcado por confraternizações de empresas e pelas compras de Natal, que movimentam todos os setores da economia e fazem com que a data seja considerada a mais importante para o varejo. O Alpha Square Mall, em Alphaville, tem expectativas otimistas para 2021, com aumento de movimento e de vendas na ordem de 25%, comparando com o mesmo período do ano passado. Para isso, vem investindo na ampliação do mix de lojas e serviços, recebeu investimentos em projetos de paisagismo, iluminação, sinalização, entre outras melhorias para se diferenciar e atender essa demanda com excelência.

“O avanço da vacinação já está refletindo no comércio, tanto que tivemos lojas ampliando seus espaços, como o Bar do Alemão que passou a ter 500 metros quadrados, além de novas operações que surgiram neste segundo semestre justamente à espera dessa retomada econômica”, afirma Luis Claudio Nato, superintendente do Alpha Square Mall.

Conhecido como o shopping Jardim de Alphaville, o Alpha Square Malldiferencia-se pelos ambientes abertos, com teto retrátil, as atrações de lazer que promove e a localização privilegiada, no acesso aos residenciais, atraindo famílias de toda a região. Mas, a grande novidade dessa época é a decoração, que já é tradição pela temática do Natal Nevado. Está prevista para inaugurar oficialmente ao público no dia 6 de novembro às 15h com a chegada do Papai Noel, personagens caracterizados, chuva de neve, entre outras atrações especiais.

O bom velhinho estará no mall todos os sábados, das 14h às 18h, no tão esperado Globo de Neve gigante para receber as famílias, fotografar com as crianças e interagir com o público. Ficará na praça de alimentação do shopping.

Já no dia 18 de dezembro, o Alpha Square Mall realizará um grande show temático com música ao vivo, a presença de personagens natalinos e chuva de neve artificial para proporcionar ao público uma festa mágica, com mensagens de esperança e paz.

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

Atualmente, o shopping possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre elas, estão restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steakhouse, a doceria Cacau Show, cafés, empórios, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outras.

O shopping mantém os protocolos de segurança para colaboradores e visitantes pela Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara e a disposição de totens de álcool em gel nas áreas comuns, os serviços de entrega por delivery e drive-thru permanecem em funcionamento, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.