Shopping em Alphaville celebrará o Dia das Mães com ações especiais ao longo do mês de maio

Foto: Divulgação

O Alpha Square Mall está preparando um mês inteiro de celebração e cuidado dedicado às mamães. Serão diversas atividades gratuitas voltadas ao bem-estar e relaxamento, além de música ao vivo às sextas-feiras.

A partir do dia 2 de maio, o Alpha Square Mall, em Alphaville, dará início a uma série de atividades gratuitas, cuidadosamente planejadas para proporcionar momentos de relaxamento, bem-estar, diversão e aprendizado para as mamães.

O destaque da programação será o lounge especial criado para oferecer um ambiente acolhedor e confortável, onde elas poderão desfrutar de experiências únicas. No espaço serão realizadas ações como aulas de yoga, de automaquiagem, oficina de flores, entre outras atividades.

A programação acontecerá de quinta a sábado, das 11h30 às 15h30. Com uma variedade de eventos que visam promover o bem-estar. Entre as atividades oferecidas, destacam-se aulas de yoga, promovidas pelo Manuia SPA, proporcionando momentos de relaxamento e conexão, e aulas de automaquiagem permitindo que as mães aprendam novas técnicas para realçar a beleza natural. A atividade é uma parceria entre o Spa e a Vick Nick, ambas são loja do Alpha Square Mall, garantindo uma experiência completa e de qualidade para todas as mães que desejam aprender técnicas de beleza e autocuidado. A programação tem vagas limitadas e para participar é necessário fazer a inscrição através do site Sympla.

Além disso, as mães terão a oportunidade exclusiva de realizarem a simulação de micropigmentação, acompanhada da aplicação de cílios, atividade promovida pela Lashes Co, também uma das lojas do Alpha Square Mall.

Para as mães que gostam de atividades manuais e criativas, haverá oficina de flores. Durante a experiência, as participantes aprenderão técnicas de arranjos florais com especialistas da Mercato Dei Fiori, que ensinarão como criar decorações naturais encantadoras.

Completando a programação do mês, o empreendimento terá música ao vivo todas as sextas-feiras de maio, das 11h30 às 15h30, sob o comando do cantor Sal Vicent que interpretará clássicos do blues, jazz, pop, rock nacional e internacional, Mpb, entre outros estilos.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.



Mês das Mães no Alpha Square Mall

Programação gratuita

A partir de 2 de maio

Todas as sextas-feiras – das 11h30 às 15h30: Música ao vivo com o cantor Sal Vicent

2 de maio – 10h e às 14h - aula de yoga com o Manuia SPA

Inscrição através do link: https://www.sympla.com.br/evento/yoga-dia-das- maes/2440935

*Vagas limitadas



2 e 3 de maio – 11h30 e às 15h30: Simulação de micropigmentação com a aplicação de cílios com a Lashes Co

18 de maio – 12h e às 16h: aula de automaquiagem com Manuia SPA

Inscrição através do link: https://www.sympla.com.br/evento/aula-de-automaquiagem/2440999

*Vagas limitadas



24 de maio – 11h30 e às 14h: oficina de flores com a Mercato Dei Fiori

*Vagas limitadas



Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br

Sobre o Shopping

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais.