Shopping em Alphaville inaugura loja de utensílios exclusivos de decoração

Foto: Divulgação

Espaço fica no Alpha Square Mall e apresenta peças únicas de alto padrão. O evento oficial de abertura será no dia 18 de outubro

O Alpha Square Mall, em Alphaville, vem expandindo o mix de operações com opções diferenciadas na região e uma das novidades é a loja conceito especializada em decoração, com artigos de alto padrão. Trata-se de um espaço onde duas empresas, a Idea 10 e a Decor Máximo, atuarão juntas para oferecer utensílios únicos aos clientes, itens personalizados e exclusivos.

A abertura oficial será no dia 18 de outubro, com evento para convidados a partir das 20h. Entre os participantes, estão confirmados empresários, artistas plásticos, arquitetos, decoradores, apreciadores de lifestyle, entre outros.

Na loja do Alpha Square Mall, os visitantes encontrarão artigos como copos com detalhes em ouro, bandejas vindas da Turquia, tapetes assinados pelo arquiteto e designer Paulo Sérgio Niemeyer, neto de Oscar Niemeyer, além de quadros, esculturas e molduras.

“A união das duas marcas em nosso shopping, a Idea10 e a Decor Máximo, diferencia o empreendimento em Alphaville, além de abrir portas para um novo mercado potencial na região”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

A Decor Máximo é uma loja especializada em decoração de alto padrão que oferece produtos importados de diversas partes do mundo, como cristais da Turquia, porcelanas da Itália, entre outras. E a Idea10 é uma das principais referências em quadros e molduras, que atua com nove unidades distribuídas nas unidades da rede Leroy Merlin em São Paulo e está à frente do espaço cultural, inaugurado recentemente no Alpha Square Mall com a proposta de ser um COWART, um novo modelo de negócio que integra arte e responsabilidade sociocultural.

O mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, é Pet Friendly, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On. O mall também éPet Friendy, com identificação nas vitrines de lojas onde é permitida entrada dos animaizinhos, carrinho pet, bebedouro, kits com luvas e itens para higienização.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.