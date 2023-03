Shopping em Alphaville é ponto de arrecadação para a campanha SOS Litoral Norte, mobilizando empresários e voluntários

Fotos: Divulgação

O Alpha Square Mall está recebendo doações pelo drive-thru do empreendimento, das 7h às 20h.

O Alpha Square Mall, em Alphaville, em parceria com empresários e voluntários do shopping e região, está arrecadando doações que serão enviadas às vítimas das fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo. As primeiras arrecadações já estão sendo destinadas através de helicóptero e caminhões, tudo com o apoio de empreendedores e profissionais que se solidarizaram para proporcionar acolhimento às famílias impactadas pela tragédia.

“Temos o nosso drive-thru, criado especialmente por conta da pandemia, e recebemos o contato de várias pessoas interessadas em colaborar, que já nos conhecem e sabem que nos mobilizamos rapidamente. Assim, conseguimos transformar o empreendimento em um ponto de apoio para a campanha SOS Litoral Norte”, conta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

As doações podem ser feitas das 7h às 20h e a expectativa é de receber itens, como: roupas, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, água potável, cobertores, entre outros.

Entre os parceiros que estão viabilizando a ação, estão: o salão De Lara Lastra, a Clínica Purah, a Pro Hot Old Customs - especializada em veículos antigos e customizados- a empresa de transportes Braspress Transportes Urgentes, a HBR Aviações, além de lojistas e empreendedores da região.

Doações SOS Litoral Norte – Alpha Square Mall

Onde: Drive-thru

Quando: Diariamente

Horário: das 7h às 20h

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o market place Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.