Publieditorial – Shopping Iguatemi Alphaville lança promoção de Natal “Compre e Ganhe” com sorteio de vale-compras

Empreendimento apresenta também o seu tradicional filme natalino que reforça valores como empatia e gentileza; campanha é assinada pela DAVID

São Paulo, dezembro de 2022 – Além da tradicional decoração natalina e uma programação exclusiva recheada de atrações para toda a família, o shopping Iguatemi Alphaville inicia sua promoção “Compre e Ganhe”. A partir do dia 05 de dezembro, os clientes que realizarem compras no valor acima de R$750 serão presenteados com um panettone exclusivo de 900g da marca Pati Piva, confeitaria com mais de 25 anos de atuação, no sabor Triplo Cacau.

Os participantes também poderão concorrer a sorteios de vale-compras no valor de R$20.000. Para participar das duas ações, basta apresentar o cupom fiscal de compra no Posto de Troca – localizado no Piso Tocantins. O limite diário é de 1 item por CPF durante todo o período da promoção ou disponibilidade do estoque.

Além dessas ações especiais, a Iguatemi, que tem a responsabilidade social como um dos seus mais importantes pilares de atuação, promove pelo terceiro ano consecutivo uma parceria com a BSocial, plataforma facilitadora para organizações que apoiam causas sociais. Tendo como objetivo principal incentivar a solidariedade, os clientes poderão realizar doações diretamente em um dos canais digitais participantes (site do shopping, link na bio do Instagram, banner no aplicativo Iguatemi One e QR Codes disponíveis na comunicação do empreendimento), de forma prática e segura. Este ano, a instituição apoiada será a Fundação Dorina Nowill para Cegos que, há mais de 75 anos, se dedica à inclusão social de pessoas cegas e com baixa visão.

“A cada ano, nos empenhamos ainda mais para levarmos a magia do Natal para todos aqueles que visitam os nossos empreendimentos. Preparamos com muito carinho essa nova campanha que reforça a importância de pequenos gestos de solidariedade que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Assim, convido a todos para abraçarem conosco essa importante iniciativa e participarem dessa campanha de apoio a Fundação Dorina com a gente”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi.

Filme de Natal

A Iguatemi apresenta o seu tradicional filme natalino, trazendo mensagens de solidariedade e empatia para seus clientes. O comercial traz o conceito “O melhor do Natal fica para sempre”. “A campanha reforça o propósito dos shoppings em serem espaços onde os clientes criam lembranças inesquecíveis. Como a memória do garoto que ganha um presente tão especial do Papai Noel”, diz Sergio Fonseca, diretor de criação da DAVID.

O filme criado pela agência é baseado em uma animação, produzida pela Vetor Zero, e retrata a história de um garoto com baixa visão. Na noite de Natal, ele acaba quebrando seus óculos ao procurar o Papai Noel. Mas em um gesto de gentileza, o bom velhinho doa os seus próprios óculos para o garoto, que fica com essa lembrança eterna.

“Com a nossa campanha, podemos criar um Natal em que essa realidade será transformada. Mostrando que o melhor desta data realmente fica para sempre”, completa Fonseca.

Para assistir ao filme completo, acesse o https://iguatemi.com.br/alphaville/ ou as redes sociais: Instagram: @iguatemialphaville e Facebook: Iguatemi Alphaville.

Sobre o Shopping Iguatemi Alphaville

Inaugurado em 2011, o Iguatemi Alphaville é o lugar mais completo para fazer compras da região, com um mix de lojas variado e adequado ao público, que busca marcas consolidadas e de qualidade. São cerca de 150 lojas, restaurantes e serviços exclusivos. Com o DNA e excelência que carrega da marca Iguatemi, o shopping apresenta um dos mais modernos projetos de arquitetura, com grandes skylights que proporciona total integração com o exterior. Além disso, o Iguatemi Alphaville investe em lazer e entretenimento para todos os públicos por meio de diversas atrações e tem o melhor cinema da região, a rede Cinépolis, com salas VIP e tecnologia 3D. O shopping tem localização privilegiada, na entrada principal de acesso aos bairros Alphaville e Tamboré, entre as alamedas Rio Negro e Xingu, próxima à rodovia Castelo Branco.