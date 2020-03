Shopping Tamboré informa:

Para colaborar com o combate ao novo Coronavírus e pelo bem-estar dos nossos clientes, o Shopping Tamboré vai operar com suas lojas e quiosques fechados até 30/04. As operações funcionarão conforme abaixo:

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e restaurantes: fechados

Carrefour: 8h às 23h

Como alternativa, os clientes poderão realizar suas compras pelos aplicativos parceiros que realizam entregas pelo operador logístico Delivery Center, como iFood, Rappi e Uber Eats. Esta operação será das 10h às 22h, de segunda a sábado, e aos domingos e feriados das 10h às 20h.

Qualquer informação nova sobre o nosso funcionamento será comunicada através das redes sociais do shopping. Contamos com a sua compreensão.