Shopping Tamboré investe R$ 200 mil em prêmios para sua campanha de Dia das Mães

Foto: Divulgação

Frequentadores participantes do Programa de Relacionamento poderão ganhar um T-Cross Sense, além de mimos da Giovanna Baby e cartões personalizados

Com uma das datas mais importantes para o varejo se aproximando, o Shopping Tamboré realiza, entre 21 de abril e 8 de maio, sua campanha especial para o Dia das Mães. O empreendimento, que é administrado pela brMalls, investiu mais de R$ 200 mil em prêmios e benefícios para a data voltados, exclusivamente, para os frequentadores que participam do Programa de Relacionamento do shopping.

Parte do investimento é para presentear uma ‘mamãe sortuda’ com um carro T-Cross Sense, da Volkswagen. A ação funciona da seguinte forma: os visitantes que cadastrarem notas fiscais de compras realizadas no período da campanha terão direito a cupons para participar do sorteio, que são segmentados de acordo com a categoria de cada comprador.

Na primeira categoria, os frequentadores ganharão um cupom, enquanto na segunda e na terceira, serão disponibilizados, respectivamente, cinco e dez cupons. Logo, quanto mais notas cadastradas, maiores as chances de ganhar. O sorteio será realizado em 10 de maio, a partir das 11h.

Além disso, em R$ 450 cadastradas no aplicativo no período vigente da campanha, os visitantes categorias 2 e 3 também ganharão brindes da renomada Giovanna Baby. Aqueles que fazem parte da categoria 2 estrelas poderão retirar um kit contendo sabonetes (90g), creme para mãos (30g) e uma lata exclusiva; já para os participantes 3 estrelas, o kit contempla creme corporal (200 mL), sabonetes (90g) e a lata*.

E como presente, que é presente, precisa de um bom cartão, o Shopping Tamboré recebe, nos dias 29 e 30 de abril e 6 e 7 de maio a artista Jady Salvático, que fará ilustrações exclusivas em cartões. O benefício é exclusivo para os clientes 3 estrelas. Para mais informações, acesse o site.

*Benefício disponível até 8 de maio ou enquanto durarem os estoques.

Sobre o Shopping Tamboré

Em um ambiente agradável, confortável e ao ar livre, o Shopping Tamboré proporciona aos seus clientes um variado mix de lojas que agrada a toda família. Como um destino de entretenimento, gastronomia e experiências, o shopping traz marcas icônicas como Maria Filó, Mob, Animale, Shoulder, Pirajá, Nanica, Le Pain Quotidien, Carlo’s Bakery, Petit Paris 6, Madero, Saj, Manihi, Outback, entre outras, além de uma série de opções de lazer. O Shopping Tamboré é o mais tradicional centro de compras e lazer da região de Alphaville e arredores.

Sobre a brMalls

A brMalls é referência no setor de varejo no Brasil e tem em seu portfólio 31 shoppings centers – sendo 26 de administração própria e outros cinco com participação – relevantes nas cinco regiões do país. Os estabelecimentos estão presentes nos estados do Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Orientada pela inovação e com o propósito de transformar seus espaços em destinos de felicidade e oportunidades, a companhia busca promover – com um mix diversificado – a melhor experiência ao consumidor e gerar resultados sólidos e de longo prazo para lojistas e investidores.