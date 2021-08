Sol, música, caminhada, máscaras e álcool em gel marcaram a inauguração do Parque Linear

Foto: Thazio Gomeiro / Secom

Muito sol, lazer, esportes, música, dança, máscaras e álcool em gel, tudo ao ar livre. A inauguração da primeira etapa do Parque Linear, hoje, sábado, dia 21, pela manhã, veio coroar mais uma realização da Prefeitura de Barueri à população.

O secretário de Obras, Beto Piteri, disse que essa inauguração é a concretização do desejo não apenas dos dirigentes da Administração, mas da população. “E a gente vê hoje aqui, pelo movimento, pela aprovação das pessoas presentes, o quanto nós acertamos com mais essa obra”.

Autoridades locais, como o prefeito Rubens Furlan, a deputada federal Bruna Furlan, vereadores e secretários, como o de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Marco Antônio de Oliveira – o Bidu -, de Assistência e Desenvolvimento Social, Adriana Bueno Molina, de Segurança e Mobilidade Urbana, Regina Mesquita, de Educação, Celso Furlan, de Comunicação, Thazio Gomiero, de Cultura e Turismo, Jean Gaspar, e de Relações Institucionais, Mário Trimboli Junior marcaram presença no evento.

A etapa do Parque Linear entregue no sábado fica em frente à nova praça da Vila Porto. É um trecho dos quatro quilômetros de extensão total do parque, que vai ampliar as opções para a prática de esportes, atividades de lazer ao ar livre e mais qualidade de vida para os moradores de Barueri.

Para Beto Piteri, mais do que deixar a cidade bonita com áreas verdes e de lazer, essa inauguração “abre espaço para que a família barueriense possa utilizá-lo com mais qualidade de vida e saúde”.

Um parque completo

Além de pista de caminhada, o Parque é composto ainda de ciclovia, um grande playground, bicicletário e duas praças de ginástica. O local ainda é servido de estacionamento, bebedouros, lixeiras, mesas e bancos.

Também está garantido o wi-fi gratuito Cidade Inteligente, câmeras de segurança para o constante monitoramento da Guarda Municipal, iluminação em led em todos os cantos para que o local possa ser usufruído também durante a noite com tranquilidade.