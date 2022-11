Taça das Favelas na Arena Barueri: Rio de Janeiro e São Paulo são campeões

Foto: Nal Pacheco

A tarde ensolarada de sábado, dia 19, contribuiu para a consagração de mais um grande evento esportivo na Arena Barueri. As arquibancadas estiveram mais uma vez repletas de torcedores para presenciar as finais nacionais feminina e masculina de seleções estaduais da Taça das Favelas.

Final feminina

As paulistas criaram boas chances de gols nos primeiros minutos de jogo e só permitiram que a equipe do Rio de Janeiro reagisse aos 26 minutos numa cobrança de falta que passou à direita do gol. No segundo tempo, entretanto, Tuane marcou um belo gol da entrada da área aos 18 minutos e garantiu o título para as fluminenses.

A campanha

Rio de Janeiro 2 x 1 Goiás;

Rio de Janeiro 4 x 2 Paraná;

Rio de Janeiro 0 x 0 Piauí;

Rio de Janeiro 1 x 0 Distrito Federal.

Final masculina

No tempo normal do jogo, o domínio foi da seleção de Goiás, mas não houve abertura do placar e a decisão foi para a cobrança de pênaltis. A equipe de São Paulo foi mais eficiente, venceu por 5 a 4 e ficou com o título.

A campanha

São Paulo 2 x 1 Sergipe;

São Paulo 1 x 1 Paraná;

São Paulo 2 x 0 Distrito Federal;

São Paulo 2 x 0 Ceará.