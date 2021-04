Tendas de teste para Covid-19 registram aumento de demanda em março

Foto: Karina Borges/ Secom

As tendas de testagem gratuita da população permanecem abertas e em pleno funcionamento. Nos primeiros três meses deste ano, foram realizados 24.359 testes. O mês com maior número de testes foi março – um total de 13.955 – seguido de janeiro e fevereiro, com 5.738 e 4.666, respectivamente.

Dados da Secretaria de Saúde do município também apontam que de setembro de 2020, mês em que foram montadas, até o início de abril, as tendas registraram 39.640 testes. Em média, são realizadas 700 coletas por dia em um período de 12 horas. Para se ter uma ideia, nos últimos dias de março a equipe de testagem chegou a ultrapassar esse número.

As tendas estão alocadas no estacionamento do Ginásio Poliesportivo José Corrêa (av. Guilherme P. Guglielmo, 1.000, Bethaville) e abrem de segunda a domingo, das 7h às 19h. São sete ao todo, sendo cinco para carros, uma para pedestres e uma para apoio técnico.

Toda essa infraestrutura envolve o trabalho de 36 pessoas, dentre elas técnicos de enfermagem, enfermeiro, profissionais administrativos e de limpeza, motoristas e guardas civis metropolitanos.

A princípio, o atendimento nas tendas permanecerá ativo até 31 de maio, podendo ser prorrogado até o fim da pandemia.

Quem pode realizar o teste

O tipo de teste realizado na tenda é o RT-PCR, também conhecido como “teste do cotonete”. Podem se submeter a esse teste pessoas assintomáticas, que tenham tido contato com indivíduos infectados ou possivelmente infectados, e também pessoas sintomáticas.

Nesse segundo caso, são os pacientes que apresentam desde sintomas mais comuns, como febre e tosse seca, passando pelos menos comuns, como dor de garganta e perda de paladar ou olfato, até os mais graves, como dificuldade para respirar ou falta de ar.

É importante ressaltar que os pacientes que apresentarem sintomas graves devem buscar atendimento médico no pronto-socorro mais próximo de sua residência. Nos seis pronto-socorros do município (Central, Camargo, Mutinga, Imperial, Engenho Novo e Paulista) são realizados todos os tipos de exames clínicos para atendimentos de urgência e emergência, inclusive o teste molecular RT-PCR.

Agendamento

O acesso ao teste nas tendas é mediante agendamento, feito por meio do APP Saúde Barueri (apenas munícipes maiores de 18 anos), do call center (11) 4349-0600 (maiores de 60 anos) e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Após a coleta do material, o paciente recebe um protocolo com números de telefone de atendimento e é orientado a ir à UBS mais próxima de sua residência. Além disso, são recomendados o isolamento social e o uso de máscara mesmo dentro de casa, para a proteção dos familiares.

O prazo de divulgação do resultado é, em média, de três a cinco dias, e o paciente é informado pela central que reúne os resultados dos exames RT-PCR realizados nas tendas de testagem, alocada temporariamente no Ganha Tempo.

De acordo com Regiane Bogusiak Vidic, da Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde (Cabs), os pacientes com diagnóstico positivo para o Sars-CoV-2, que estiverem assintomáticos ou apresentando sintomas leves da doença, além de serem informados sobre o resultado e receberem as devidas orientações, serão encaminhados para a teleconsulta. Veja a matéria completa sobre teleconsultas AQUI.

Sintomas da Covid-19

Mais comuns:

- febre;

- tosse seca;

- cansaço.

Menos comuns:

- dores e desconfortos;

- dor de garganta;

- diarreia;

- conjuntivite;

- dor de cabeça;

- perda de paladar ou olfato;

- erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés.

Graves:

- dificuldade de respirar ou falta de ar;

- dor ou pressão no peito;

- perda de fala ou movimento.