Tendas para testes da Covid-19 começam a funcionar hoje em Barueri

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Começa a funcionar a partir de hoje (dia 13) em Barueri o serviço de coleta para testes da Covid-19, destinado às pessoas com sintomas da doença e também aos assintomáticos que tenham tido contato com indivíduos infectados ou possivelmente infectados.

Devido ao aumento de casos da doença recentemente, principalmente por conta da variante Ômicron, foram montadas tendas no estacionamento do Ginásio Poliesportivo José Corrêa na av. Guilherme P. Guglielmo, 1.000, Bethaville.

O acesso ao teste nas tendas é feito por agendamento realizado por meio do APP Saúde Barueri (apenas munícipes maiores de 12 anos), do call center (11) 4349-0600 e das Unidades Básicas de Saúde – UBSs.

O atendimento nas tendas é feito das 7h30 às 16h, de segunda à sexta-feira.

Nos primeiros dias de funcionamento, alerta a Secretaria de Saúde, devido à grande procura do serviço pode ocorrer sobrecarga de acessos ao aplicativo da Saúde e ao call center, o que acaba dificultando o agendamento. Contudo, as medidas necessárias serão tomadas para o atendimento de todos.

O tipo de teste realizado na tenda é o RT-PCR, também conhecido como “teste do cotonete”. A Secretaria de Saúde ressalta que os pacientes que apresentarem sintomas graves (febre alta, dores no corpo, dificuldade de respirar, dor de garganta, tosse etc.) devem buscar atendimento médico no pronto-socorro mais próximo da residência.

Resultado

Após a coleta do material, o paciente recebe um protocolo com números de telefone de atendimento e é orientado a ir à UBS mais próxima de sua residência. Além disso, são recomendados o isolamento social e o uso de máscara mesmo dentro de casa, para a proteção dos familiares.

O prazo de divulgação do resultado é de cinco dias úteis, e o paciente é informado pela central que reúne os resultados dos exames RT-PCR realizados nas tendas de testagem.

Os pacientes com diagnóstico positivo para o Sars-CoV-2, que estiverem assintomáticos ou apresentando sintomas leves da doença, além de serem informados sobre o resultado e receberem as devidas orientações, serão encaminhados para a teleconsulta ou consulta médica presencial.