Trevo de Alphaville terá bloqueio temporário a partir desta terça-feira (29) às 22h

Intervenções da CCR ViaOeste ocorrerão entre 22h e 5h de terça-feira (29) até domingo (03), atividades serão noturnas

Foto: CCR

Em continuidade as obras de remodelação do Trevo de Alphaville, localizada no km 23 da Rodovia Castello Branco SP-280, a CCR ViaOeste informa que a partir desta terça-feira (29) até domingo (03), entre 22h e 5h, será necessário novamente o bloqueio do tráfego no sentido Alameda Rio Negro (cruzamento sob o viaduto da via expressa) para a retomada dos serviços de melhoria no sistema viário.

A concessionária orienta os motoristas que estiverem trafegando pela Rodovia Castello Branco SP280, sentido São Paulo, e que desejam acessar a Alameda Rio Negro, seguir pela pista expressa leste, acessar a pista marginal, retornar no km 22 no trevo do Tamboré, seguir pela pista Oeste e acessar a entrada principal de Alphaville. Já os veículos que seguem pela Estrada da Aldeinha em direção à Alphaville deverão seguir pela pista marginal e utilizar o mesmo retorno no km 22.

Essas intervenções são necessárias para o avanço das obras de alargamento do viaduto, que fazem parte do projeto de remodelação do trevo. A CCR ViaOeste reforça a importância de redobrar a atenção nas partes externas da obra, respeitar a sinalização e os limites de velocidade, além de rotas planejadas alternativas para evitar contratempos. O cronograma poderá ser ajustado em função das condições ambientais.

O projeto do novo Trevo de Alphaville, que integra a ampliação das marginais de Castello Branco, visa melhorar o acesso e a fluidez do trânsito, beneficiando importantes vias da região como a Alameda Rio Negro, Avenida Tamboré e Estrada da Aldeinha. O investimento de R$ 815 milhões contribuirá para a melhor interligação da capital paulista com os municípios da região

Informações para os clientes

A CCR ViaOeste disponibiliza para os clientes das rodovias e munícipes seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo WhatsApp (11) 2664-6120.