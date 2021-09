Vacinação continua em Barueri no feriado; confira os públicos-alvo

Foto: Junior Holanda/ Secom

Os próximos dias, inclusive, serão marcados por aplicação de reforço (a chamada 3ª dose) em idosos e o início da imunização de adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Importante que todos já tenham o cadastro no portal Vacina Já , do governo estadual.

Continuação da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos e início da aplicação de 3ª dose para pessoas de 90 anos ou mais, ambos mediante agendamento prévio. No polo do Centro de Eventos haverá sistema de Drive-thru para idosos com dificuldade de locomoção.

Adolescentes devem apresentar documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal ou levar termo de assentimento assinado. CLIQUE AQUI para baixar e imprimir o modelo do termo.

Quem não fez o pré-cadastro no Vacina Já e não está com o Cadastro do Cidadão de Barueri atualizado, encontra uma lentidão maior na liberação da vaga, já que entra para uma fila. Por isso é de extrema importância manter o cadastro atualizado. O Cadastro do Cidadão também pode ser feito on-line AQUI.