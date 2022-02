Vacinação contra a covid-19 aconteceu sem agendamento neste final de semana nas unidades de saúde em Santana de Parnaíba

Foto: Secom

A Secretaria de Saúde de Santana de Parnaíba adotou novos protocolos para a vacinação das crianças a partir dos 5 anos no município. Desde o sábado (22/01), os pais da cidade podem procurar qualquer uma das unidades de saúde da cidade durante a semana, das 08h às 17h, para realizar a vacinação sem agendamento.

No último final de semana, a Secretaria de Saúde montou um cronograma de funcionamento para que as pessoas que trabalham durante a semana pudessem se vacinar com mais facilidade. No sábado (29/01), todas as unidades de saúde funcionaram para a vacinação. E, hoje (30/01), as USAs Fazendinha, São Pedro e Parque Santana e as UBSs Alphaville, Limério, Colinas e Álvaro Ribeiro. Em ambos os dias o horário de funcionamento foi das 08h às 17h.

Para realizar a imunização é necessário apresentar carteirinha de vacinação, comprovante de residência e documento com foto. A Secretaria de Saúde recomenda ainda para que em casos de primeira dose, o morador, se possível, faça o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br, de modo a agilizar o atendimento na unidade de saúde.

NÚMERO DE CASOS CRESCE EM TODO O PAÍS

A plataforma de monitoramento da pandemia Info Tracker, desenvolvida por pesquisadores da UNESP e da USP, mostra que as internações em São Paulo já superam os números de 2020 na chamada primeira onda.

Os dados deste domingo (30), mostram que a ocupação de leitos no estado de São Paulo está na casa dos 71% em UTIs e nas enfermarias.

Por conta da alta no número de casos, o governo de São Paulo pretende abrir nos próximos dias mais 700 novos leitos em todo o estado, sendo 434 de enfermaria e 266 de UTI.