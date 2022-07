Venha aproveitar o 3º Arraiá do Parque Shopping com comidas típicas e brincadeiras para toda a família

Foto: Divulgação

Ainda no ritmo das comemorações de São João, o Parque Shopping Barueri organizou o 3° Arraía do Parque Shopping, um evento com cardápio típico, brincadeiras e música ao vivo. A festa vai acontecer nos dias 8 a 10 de julho no espaço Coworking do Piso L2.

Com entrada gratuita, o arraial terá um cardápio típico de dar água na boca, incluindo milho verde, pamonha, doces típicos, quentão, vinho quente e cuscuz, além de hot-dog, lanche de carne louca, crepes, caldos, pipoca e algodão doce.

Para a criançada, o cantinho infantil conta com brincadeiras como boca do caipira, argola e, em parceria com a Praça Kids, estará disponível pintura facial temática para as crianças. Toda a família poderá aproveitar banda ao vivo nos dias 9 e 10.

Na sexta, dia 8, as comemorações acontecem das 18h às 22h. Já no sábado, a festa vai das 14h às 22h. E no domingo, das 14h às 20h. Venha curtir o 3° Arraía do Parque Shopping!

Serviço

3° Arraía do Parque Shopping

Data: 8/07 - 18h às 22h, 9/07 - 14h às 22h, 10/07 - 14h às 20h

Local: Espaço Coworking, Piso L2, Parque Shopping Barueri – R. Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia, Barueri – SP, 06440-180

Entrada: Gratuita

Parque Shopping Barueri

