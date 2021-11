Prefeito Rubens Furlan comemora 45 anos de vida pública em evento na Câmara Municipal de Barueri

Fotos: Júnior Holanda/ Secom e Gláucia Poppe

Em seu sexto mandato como prefeito de Barueri, no dia 16 de novembro às 10:00h, aconteceu a homenagem a Rubens Furlan, pelos seus 45 anos de vida pública em Barueri. Acima, recebendo placa comemorativa ao lado da esposa Sônia Furlan.

O evento aconteceu na Câmara Municipal de Barueri, presidido pelo vereador presidente da Casa de Leis, Toninho Furlan, irmão do prefeito. Muitas autoridades estiveram presentes, assim como amigos e funcionários da Prefeitura e da Câmara. A primeira dama Sônia Furlan, também homenageada, esteve acompanhada pelos filhos e netos. Da família de Rubens Furlan, estiveram presentes os filhos Priscila, Bruna, Rubens Fo. (Rubinho) e Felipe. José Wilson esposo de Bruna, e sua filha Isabella, de 1 ano, assim como o neto Dante, de 12 anos, filho de Priscila, Carolina, esposa de Rubinho e Maria, esposa de Felipe, além dos irmãos Celso, Cleide e Toninho, todos presentes.

O vice-prefeito Beto Piteri, que estava acompanhado de sua esposa Damaris, ficou ao lado de Rubens Furlan à mesa de solenidade. Beto Piteri, na foto acima, com Toninho Furlan presidente da Câmara Municipal e com o homenageado prefeito Rubens Furlan, confraternizaram ao final da solenidade..

Na sua carreira como político, Furlan foi vereador, sendo presidente da Câmara Municipal, deputado estadual e deputado federal, além dos seis mandatos como prefeito. E, ainda ‘fez escola’, ao preparar indiretamente, sua filha Bruna Furlan, atualmente em terceiro mandato como deputada federal, carreira que ela aprendeu como observadora e grande admiradora do pai.

As homenagens começaram com um vídeo contando a história de Furlan, desde a sua infância, quando começou trabalhando vendendo sorvetes e doces na porta da escola, e como engraxate e entregador de jornal. Filho de Antonio e Beatriz, nasceu em 12 de dezembro de 1952, em Sorocaba. Ainda criança, em 1966, aos 14 anos, veio morar com a família em Barueri, onde já adulto, trabalhou como motorista de táxi, quando por seu desembaraço tornou-se muito popular facilitando sua primeira candidatura a vereador.

Quem o personificou no vídeo de abertura do evento, foi o seu neto Dante. A sua história política começou como vereador em 1977, e de lá para cá foram mostrados flashes de todas as etapas de sua vida pública. Foi uma história emocionante para os presentes, para ele e sua família.

Falaram na tribuna várias autoridades, culminando com as palavras emocionadas de seu vice-prefeito e amigo de juventude, Beto Piteri, de sua filha e deputada federal Bruna Furlan (foto acima), de sua esposa e sempre companheira Sônia Furlan.

Por último, falou o homenageado Rubens Furlan, que mostrou o seu livro biográfico ‘Rubens Barueri Furlan’, cujo lançamento aconteceu no evento, com posterior fila de autógrafos.