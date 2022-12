Excursão para a Antártica em 2024, saiba mais!

Em uma parceria inédita com o projeto cultural Fronteira do Pensamento, a empresa Latitudes Polar Expeditions – Antártica 2024 irá cruzar a Passagem do Drake em direção às Ilhas Shetland do Sul e à Península Antártica a bordo de um navio privativo (foto) desenhado exclusivamente para este tipo de expedição.



A proposta da Latitudes é permitir uma experiência singular, para que o passageiro possa aproveitar ao máximo cada minuto da sua viagem, sem se preocupar com detalhes burocráticos ou toda logística para roteiros dessa magnitude. Há equipes dedicadas desde o transporte de bagagens, tripulação internacionalmente certificada que inclui integrantes que falam português e sabem as necessidades do viajante brasileiro, além de haver facilidades no processo de imigração e outras surpresas para uma viagem inesquecível. Uma imersão em um santuário quase intocado – mas incrivelmente habitado – entre o mar, as montanhas e as geleiras.



O time que acompanha os passageiros é composto por renomados especialistas, que compartilham informações valiosas sobre cada destino. Há também um chef que prepara as refeições levando em consideração as preferências dos passageiros e um médico para garantir a saúde, bem-estar e a segurança de todos.

Latitudes Polar Expeditions – Antártica

07/02/2024 – 17/02/2024

Embarque em Ushuaia (Argentina) – Travessia pela Passagem do Drake – Ilhas Shetland do Sul e Península Antártica – Retorno pela Passagem do Drake – Desembarque em Ushuaia.

Em parceria com o Fronteiras do Pensamento, o roteiro de 11 dias reúne quatro grandes especialistas para discutir uma das mais difíceis perguntas para a ciência: “o que é a vida?” sob a ótica da ciência, da espiritualidade e da natureza humana.

A bióloga e especialista em ecossistemas polares, Ema Kuhn, traz anos de experiência como guia de expedição da Quark Expeditions. Completam o time, Marcelo Gleiser, físico e astrônomo, primeiro latino-americano a receber o Prêmio Templeton; Maria Homem de Mello, psicanalista e filósofa; e, Nilton Bonder, rabino da Congregação Judaica do Brasil, idealizador e Diretor do Midrash Centro Cultural, além de Acadêmico da Academia Carioca de Letras e autor de mais de 20 livros, entre eles o sucesso ‘A Alma Imoral’.

Uma embarcação exclusiva espera o grupo para o embarque já em terras argentinas. O World Explorer, da Quark Expeditions, é um navio construído especialmente para navegar em altas latitudes, além de contar uma equipe especialista neste tipo de travessia. Todas as suítes contam com varandas privativas e vistas diretas para o oceano, permitindo que os passageiros aproveitem cada minuto a bordo, descobrindo as paisagens surpreendentes da região. No Observation Lounge, na área comum do navio, a cúpula de vidro convida à contemplação do horizonte e à reflexão.

E, ainda, os passageiros podem contar com apoio da Latitudes para o trajeto entre o Brasil e o país vizinho, além de combinar a viagem com uma estada em Buenos Aires e Ushuaia.