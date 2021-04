Instituto CCR promove ação de conscientização a caminhoneiros sobre o Dia Nacional de Combate à Hipertensão

Foto: CCR

O Estrada para a Saúde realiza ações de conscientização, mudanças de estilo de vida e até adoção de tratamentos alternativos para os profissionais que simbolizam a rotina na estrada.



O Instituto CCR, gestor social do Grupo CCR, promove ação dedicada ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, 26 de abril. A conscientização é liderada pelo programa Estrada para a Saúde, um dos mais tradicionais do País para o bem-estar e qualidade de vida dos caminhoneiros. Segundo dados obtidos nos postos do Estrada para a Saúde da CCR AutoBAn e da CCR ViaOeste, mais de 20% dos caminhoneiros atendidos pelo programa sofrem de hipertensão.

E para ajudar na prevenção, o Estrada para a Saúde vai disponibilizar material de apoio aos caminhoneiros, além orientações personalizadas durante os atendimentos feitos pelas equipes de enfermagem, considerando as condições de saúde e estilo de vida de cada um. “O Grupo CCR está atento aos desafios do público caminhoneiro e por isso nosso compromisso é promover e facilitar o acesso aos serviços de saúde e bem-estar”, explica Daniele Rolim, responsável pelo Estrada para a Saúde. “As informações e ações preventivas, bem como os atendimentos, são muito focados na prevenção de várias doenças”.

A ação será realizada nos postos do Estrada para a Saúde localizados nos trechos das concessionárias CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR AutoBAn e CCR ViaOeste. Criado em 2001, o Estrada para a Saúde já realizou mais de 295 mil atendimentos em serviços de saúde e qualidade de vida para caminhoneiros em rodovias nas quais o Grupo CCR atua, passando pelas as concessionárias CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR AutoBAn, CCR Via Oeste, CCR RodoAnel, CCR SPVias e CCR MSVia. O programa oferece acompanhamento contínuo e gratuito aos caminhoneiros, por meio de exames médicos, tratamento odontológico e outros serviços para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar.

Sobre o Instituto CCR

Entidade privada sem fins lucrativos que gerencia o investimento social do Grupo CCR, proporcionando transformação com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários: o Caminhos para a Cidadania – atendendo mais de 1,3 mil escolas, e o Estrada para a Saúde – presente em seis regiões. O foco do Instituto CCR é em inclusão social por meio de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte. Desde a sua criação em 2014, já foram gerenciados R$ 163 milhões, e, somente em 2020, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram impactadas em comunidades de 115 cidades, situadas em trechos de atuação das concessionárias da companhia. Saiba mais em www.institutoccr.com.br