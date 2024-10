Obras de melhoria exigem bloqueio sob viaduto na Castello Branco SP280

Foto: CCR



A CCR ViaOeste informa que a partir desta quarta-feira (23), inicia as obras de remodelação geométrica sob o viaduto do km 43+800 na rodovia Castello Branco SP280, em Santana de Parnaíba.

No local serão realizadas obras de melhorias geométricas do viaduto, aumentando sua altura em relação à passagem inferior, proporcionando maior segurança, conforto e fluidez no tráfego local. Para isso, haverá interdição do fluxo de veículos sob o viaduto para quem deseja retornar para ambos os sentidos (leste e oeste).

Sendo assim, os motoristas que trafegam no sentido capital e desejam acessar a pista para o interior devem utilizar o retorno no km 36+500, próximo à Cacau Show. Já os que seguem no sentido interior e desejam voltar à capital deverão acessar o retorno no km 49+500, em Araçariguama.

Confira o vídeo das alterações: https://youtu.be/SHpjp6KKzA4

Recomendações aos Motoristas

A CCR ViaOeste reforça que os motoristas planejem suas viagens com antecedência, prestem atenção à sinalização nos trechos em obras, reduzam a velocidade e mantenham uma distância segura entre os veículos.

A Concessionária reforça que o local será devidamente sinalizado e contará com faixas informativas de rota alternativa auxiliando na orientação para os motoristas que trafegarem pela rodovia. Ainda, irá veicular em seus painéis eletrônicos mensagens informando sobre a interdição.

Em caso de dúvidas ou mais informações, o usuário tem à disposição o Disque CCR ViaOeste pelo telefone 0800 701 5555, que atende gratuitamente 24 horas por dia, todos os dias da semana. Pode também acessar o site https://rodovias.grupoccr.com.br/viaoeste/ ou ainda utilizar o WhatsApp pelo número (11) 2664 6120.