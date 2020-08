Repostando o jornal Estadão, sobre mais de 100 mil mortes por Covid no Brasil

Editorial do jornal Estadão no Instagram:

Parte deste editorial do jornal Estadão, mostra a situação brasileira na data de hoje, com comparativos importantes. Motivo pelo qual, julgamos muito importante repostá-lo aqui.

“Em menos de seis meses, o Brasil atingiu a marca de 100 mil mortos por coronavírus. O País contabiliza neste sábado um total de 100.240 mortes, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de Saúde.

Se o País fizesse 1 minuto de silêncio em homenagem a cada vítima, teria de passar 70 dias calado. O número impressiona. É o equivalente a cair quase cinco aviões A320 lotados todos os dias, contando do primeiro óbito, em março, até hoje. Ou a capacidade de público de um estádio e meio do Morumbi, o maior de São Paulo “