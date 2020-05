Drive Thru de vacinação contra a gripe acontece em Carapicuíba para o público-alvo das três etapas da campanha

Foto: Secom Carapicuiba

A vacinação sem sair do carro acontece do dia 4 a 8 de maio

Após a conquista do percentual de99% de idosos vacinados contra a gripe na primeira etapa da campanha, a Prefeitura de Carapicuíba realizamais uma edição do Drive Thru de vacinação contra a gripe, desta vez na Av. Antônio Faustino (próximo à Praça da Árvore), do dia 4/5 a 8/5, das 9 às 16 horas.

A terceira etapa da campanha, que começaria a partir de 9/5, foi antecipada para o dia 4/5. Desta forma, o público-alvo das três etapas poderá ser beneficiado com a vacinação sem sair do carro, além de também poder se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde. Pelo fato de que crianças de 6 meses a menores de 6 anos (público-alvo da terceira etapa) recebem a vacina na perna, não poderão receber a dose contra a gripe no drive thru. No entanto, a partir do dia 4 de maio podem ser vacinadas nas Unidades Básicas de Saúde.

As doses são destinadas a pessoas com doenças crônicas, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, povos indígenas, sistema prisional, pessoas com deficiência, professores, gestantes, mães no pós-parto (apresentar certidão de nascimento do filho) e pessoas acima de 55 anos.O Dia D acontece dia 9 de maio nas UBS’s, para o público-alvo de todas as etapas.

No caso de doentes crônicos é necessário levar o laudo médico, ou receituário do medicamento para a doença.As doenças crônicas estão disponíveis no site da Prefeitura:http://twixar.me/9qCT

Além do Drive Thru, a população também pode receber as doses nas Unidades Básicas de Saúde – exceto USF Vila Dirce –de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, mediante RG, cartão SUS e carteira de vacinação. É importante lembrar que a vacina para influenza protege apenas contra a gripe (inclusive o H1N1).

Vacinação de Rotina

A vacinação de rotina, para crianças; jovens e adultos, que devem constar na Carteira de Vacinação desde o nascimento, estão sendo aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde. São vacinas como a BCG, tétano, hepatites, meningite, pentavalente, entre outras. As doses são aplicadasde segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.