Prefeitura de Carapicuíba abre concurso para 52 vagas de professor

Inscrições começam a partir da próxima semana



Foi publicado no Diário Oficial da Cidade de Carapicuíba, o Edital do concurso público de ingresso para provimento do cargo de professor. Ao todo serão 52 vagas disponíveis.

Aos integrantes da classe de Professor de Educação Básica I, compete a docência nas áreas da educação Infantil e do Ensino Fundamental, anos iniciais e na modalidade educação de Jovens e Adultos, com atribuições de reger turmas, planejar, ministrar aulas em disciplinas e áreas de estudos definidas e desenvolver outras atividades de ensino previstas no projeto político-pedagógico da unidade escolar.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de fevereiro até o dia 17 de março e disponibilizadas no site: www.concursosrbo.com.br. O valor da inscrição é será de R$ 25,00

A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas aulas semanais, a remuneração mensal do cargo é de R$ 1.999,85 (mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) + benefícios conforme Leis Municipais nº 1053/1988, 3247/2013 e 3653/2020.

Confira o edital no site www.carapicuiba.sp.gov.br para mais detalhes do concurso.