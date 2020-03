Prefeitura de Barueri decreta fechamento de todo comércio, a partir de amanhã, saiba quais são as exceções

Pronunciamento hoje, do prefeito de Barueri, Rubens Furlan

Crédito: reprodução da transmissão do Facebook

O prefeito de Barueri, através de pronunciamento no canal do Facebook da prefeitura, declarou que:

- a partir de amanhã, domingo, dia 22, todo o comércio de Barueri estará fechado;

- a exceção será para supermercados, hipermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, pet shops, transporte público e transportadoras.

A situação em Barueri, atualizada hoje, é de 2 óbitos e 9 doentes internados no HMB – Hospital Municipal de Barueri. O HMB já está com 60 leitos e já estão sendo preparados 150 leitos em prédios públicos municipais que serão adaptados como pequenos hospitais. Já existem 4 UBS´s em condições de atender uma triagem e encaminhamento, no momento. Outras, quase todas, até o próximo final de semana, também estarão disponíveis para este tipo de primeiro atendimento à população.

Agora, por determinação da Prefeitura, seguindo as determinações do Governo do Estado de São Paulo, todos devem permanecer em suas casas, com as exceções dos profissionais que trabalharão no serviços essenciais.