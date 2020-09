Mais acessibilidade e rotatividade de veículos no Centro de Apoio

Visando aumentar a rotatividade de vagas mais próximas às lojas, foram implantadas vagas rápidas de 30 minutos com pisca-alerta ligado nas Calçadas Antares e Aldebarã, no Centro de Apoio 2.

A medida faz parte do projeto de reurbanização, que segue as normas de acessibilidade vigentes e prioriza a circulação a pé com segurança de todos os visitantes, incluindo idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais.

Calçada Antares

Para os usuários que permanecem por longos períodos com seus veículos estacionados, o Centro de Apoio conta com mais de 500 vagas nos bolsões externos, incluindo o subsolo do edifício garagem na Avenida Vênus.