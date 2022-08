Alpha Square Mall em Alphaville tem o primeiro cowork voltado exclusivamente para artistas plásticos

Foto: Divulgação

Novo espaço conceito visa atender a classe artística, disponibilizando de áreas para reuniões com serviços incluídos.

A ideia de área de trabalho compartilhada surgiu para suprir as necessidades de empresas e colaboradores atuantes no mercado corporativo, proporcionando comodidade e versatilidade a preços mais acessíveis. E com essa mesma proposta foi criado o CowArt, primeiro espaço conceito focado exclusivamente no artista plástico. O ambiente é uma criação da Idea10, o local fica no Alpha Square Mall, em Alphaville, e integra arte e responsabilidade sociocultural.

O objetivo é gerar oportunidades para exposições e, no mesmo ambiente, oferecer escritório onde o cliente possa fazer apresentações, reuniões, eventos com patrocinadores etc. O espaço é ideal para quem não tem seu próprio estúdio ou uma equipe de apoio.

“A proposta surgiu da necessidade de abrir e expandir esse mercado. Os artistas podem aderir ao CowArt, com ambiente pronto, elegante e de qualidade, para chamarem de seu, receberem clientes, parceiros e realizarem seus projetos de maneira organizada e aconchegante”, explica André Scaringella, da Idea10.

Além disso, os clientes têm à disposição todo um trabalho de curadoria feito por grupo seleto de artistas plásticos que darão todo suporte necessário aos novos expositores.

Para Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall, mesmo com pouco tempo de funcionamento é possível observar mudanças no empreendimento. “O espaço oferece constantes exposições que, para o shopping, são importantes atrativos para visitantes em busca de opções culturais e de lazer, e que podem se tornar consumidores do nosso mix de lojas e serviços, bem como possíveis empreendedores locais”, ressalta a executiva.

O shopping em Alphaville foi inaugurado em 2011 e possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos, com diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Serviço:

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br​

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

@artforlife_concept e @idea10oficial