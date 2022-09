Alpha Square Mall lança lounge para troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de Futebol 2022

Foto: Divulgação

Espaço também terá atrações gratuitas e televisores para transmissão dos jogos durante as competições.

A Copa do Mundo de Futebol estreia no dia 20 de novembro, no Qatar, mas, por aqui os torcedores já começam a sentir a adrenalina da disputa. No ano do maior campeonato esportivo, os clássicos álbuns de figurinhas aquecem as emoções e antecipam as torcidas entre os colecionadores, que competem em busca dos cards mais disputados, icônicos e, até mesmo, valiosos. E o Alpha Square Mall, em Alphaville, também entra no clima com o lançamento de uma Área de Troca de Figurinhas, espaço que irá funcionar às quintas e sábados, das 11h às 18h, a partir do dia 17 de setembro.

Será montado um lounge com grama sintética, mesas e puffs para oferecer mais conforto aos visitantes, permitindo que passem um bom tempo negociando seus cards uns com os outros. Além disso, haverá atrações gratuitas, como mesas de pebolim, para que os frequentadores se divirtam. Nesse mesmo espaço, serão instalados televisores para a transmissão dos jogos durante a Copa do Mundo.

Os álbuns de figurinhas fizeram parte da infância de muitos adultos que hoje compartilham a paixão com seus filhos, e nesse período de grandes campeonatos, a atividade torna-se ainda mais divertida e emocionante. O álbum da Copa do Mundo é comercializado em mais 150 países, é composto com 670 figurinhas, sendo 50 especiais e 80 raras.

“A Copa do Mundo é um acontecimento mundial que impacta expressivamente no varejo e na economia. Para nós, do segmento de shopping center, torna-se uma oportunidade para envolver ainda mais os visitantes com ações temáticas, produtos e serviços”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Área de Troca de figurinhas Copa do Mundo

Atrações gratuitas

A partir de 17 de setembro

Horário: quintas-feiras e sábados das 11h às 18h

Transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 20 de novembro até 18 de dezembro

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.