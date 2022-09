Alphaville terá Festival das MUlheres no estacionamento da Unip-Objetivo de 09 a 11 de setembro

1ª edição do Festival das Mulheres acontece de 9 a 11 de setembro em Alphaville

A iniciativa tem formato similar a Feira da Mulher Empreendedora e acontecerá de maneira itinerante para estimular a economia em todas as regiões da cidade

Devido ao grande sucesso das quatro edições da Feira da Mulher Empreendedora, a Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba realiza no próximo final de semana (09, 10 e 11/09) a 1ª edição do Festival das Mulheres, no estacionamento da Unip, em Alphaville, na Av. Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues.

Com uma proposta similar a da feira, só que dessa vez de maneira itinerante, o festival tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo, estimular a economia e geração de renda em todas as regiões da cidade. Na sexta (09), o evento acontece das 16h às 23h, no sábado (10), das 13h às 22h e no domingo, das 13h às 20h.

Na edição a ser realizada no Alphaville participarão cerca de 40 micro e pequenas empresárias das áreas de beleza, moda, artesanato e decoração. O evento terá entrada gratuita e ainda contará com praça de alimentação e apresentações musicais das bandas Jazzmin’s Big Band, São Paulo Big Band, Forró das Mina, Paula Valente e Biosfera.

Feira da Mulher Empreendedora

Realizada pela primeira vez em junho do ano passado, a Feira da Mulher Empreendedora surgiu como uma alternativa da Secretaria da Mulher para a retomada econômica de um dos grupos mais afetados pela pandemia do coronavírus. De lá para cá, o evento ganhou força com quatro edições já realizadas, impactando diretamente na vida de famílias de milhares de empreendedoras de Santana de Parnaíba. Por tudo isso, a feira tem se consolidado como parte do calendário oficial de eventos da cidade.

Fotos / Texto: SECOM – Santana de Parnaíba

EVENTO: Festival das Mulheres

DATA: 09, 10 e 11 de setembro

HORÁRIO: Sexta – das 16h às 23h, Sábado – das 13h às 22h e domingo – das 13h às 20h.

LOCAL: Estacionamento da UNIP – Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues