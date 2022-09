Amanhã – Alpha Square Mall realizará 1º Encontro de Carros Antigos

Foto: Divulgação

Evento gratuito acontecerá no dia 25 de setembro, das 10h às 14h, no valet da Estapar no mall

Os apaixonados por carros antigos terão a oportunidade de apreciar diversos modelos de automóveis em evento inédito e gratuito no Alpha Square Mall, no dia 25 de setembro, das 10h às 14h, no valet da Estapar.

A mostra será organizada pelo grupo Antigos e Especiais Oficial, que realiza passeios automotivos, leilões de veículos antigos, eventos e exposições. Estarão expostos cerca de 30 carros de diversas marcas e modelos, e os visitantes poderão apreciar as raridades ao som de um DJ que se apresentará no local.

“Recebemos muitas famílias aos finais de semana, especialmente de Alphaville e região, além de São Paulo, e a atração será mais um motivo para visitarem o shopping no domingo. O objetivo é inspirar que boas lembranças das décadas passadas sejam transformadas em grandes histórias do presente, para compartilhar com filhos e netos”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

O mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

1º Encontro de Carros Antigos no Alpha Square Mall

Visitação gratuita

Data: 25 de setembro

Horário: das 10h às 14h

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.