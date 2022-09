Atleta Parnaibano de Muay Thai conquista cinturão na 7ª edição do Casuar Fight

Foto: Secom

Na competição realizada no último domingo (18), na Vila Formosa, em São Paulo, o atleta Marcelo Gutierrez, conquistou o cinturão na 7ª edição do Casuar Fight Muay Thai, na categoria até 67 kg.

Na disputa com o experiente atleta, Giovanni D Black, Marcelo protagonizou uma disputa eletrizante em uma das lutas principais do evento. Demonstrando superioridade e impondo o seu jogo de técnica e agressividade desde os primeiros momentos da luta até o final, Gutierrez venceu o combate por decisão unânime e trouxe para Santana de Parnaíba o cinturão do torneio.

Há oito anos treinando na Smafel, Marcelo é um dos pupilos do treinado Julio Quirino e ao lado do irmão, Ocimar, é um dos atletas destaques formados em Santana de Parnaíba, se mantendo invicto em competições em que representou a SMAFEL.