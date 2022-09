Barueri é a 2ª cidade no Estado e 10ª no Brasil que mais emprega

Foto: Secom

Barueri é a 2ª cidade do Estado de São Paulo que mais gera vagas de trabalho e está entre as 10 que mais empregam no Brasil, aponta relatório do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal. O saldo positivo de vagas geradas na cidade é de 23.763, no acumulado de um ano (entre agosto de 2021 e julho de 2022).

Esse saldo é o resultado das admissões (222.931) descontadas as demissões (199.168) no período. A primeira colocada no ranking dos municípios que mais abrem vagas de emprego é São Paulo, tanto no Estado quanto no país, com saldo de 261.157 postos. Em seguida vem a cidade do Rio de Janeiro (RJ), com saldo de 119.292 vagas, Belo Horizonte (BH), com 53.819, e Curitiba (PR), com 47.521 (ver tabela abaixo).

Barueri está na frente de capitais como Porto Alegre (RS), São Luís (MA) e Belém (PA), além de grandes municípios paulistas, como Campinas e Guarulhos.